Cataluña es el escenario de un macrooperativo policial internacional en el cual participan agentes de la policía de la Generalitat, los Mossos d’Esquadra, y la Guardia di Finanza de Italia. Este martes de madrugada los agentes policiales han activado el dispositivo policial para asestar un golpe mortal contra una organización transnacional que estaría involucrada en el tráfico de hachís y otras sustancias.

Los cuerpos policiales han realizado más de una decena de entradas en varias ciudades de Cataluña como Badalona, Sant Adrià de Besòs, Mataró, Tiana, Calella, Montcada i Reixac y Llorenç del Penedès, mientras que se espera que la Guardia di Finanza también colabore con los cuerpos policiales españoles y se realicen entradas en localidades del Estado español como Marbella (Málaga) y Tauste (Zaragoza). Este macrooperativo internacional quiere asestar un duro golpe contra el narcotráfico entre los dos países mediterráneos y la investigación está tutelada por la sección de instrucción del Tribunal de Instancia de Badalona (Barcelona) número 4 y la Fiscalía antimafia de Milán (Italia). Desde el cuerpo de Mossos d’Esquadra no han dado más información porque el caso está bajo secreto de actuaciones.

Dispositivo en marcha de la DIC conjuntamente con la Guardia di Finanza @GDF italiana para desarticular una organización criminal transnacional dedicada, principalmente, al tráfico de hachís.



Varias entradas en las demarcaciones de Barcelona, Tarragona, Málaga y Zaragoza. pic.twitter.com/5BZJaesqX1 — Mossos (@mossos) February 10, 2026

Un dispositivo en el cual se han movilizado más de 100 agentes

Este macrodispositivo en el cual hay colaboración entre los Mossos d’Esquadra y la Guardia di Finanza ha movilizado más de 120 agentes de la División de Investigación Criminal (DIC) de los Mossos d’Esquadra, la Brigada Móvil (BRIMO), el Área Regional de Recursos Operativos (ARRO), la unidad Canina, la Sala Central y la Unidad de Seguridad Ciudadana y varios agentes de la Guardia di Finanza italiana. El operativo está liderado por los agentes de la DIC y la Unidad Central de Organizaciones Criminales Transnacionales del Área del Crimen Organizado.