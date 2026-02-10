Catalunya és l’escenari d’un macrooperatiu policial internacional en el qual participen agents de la policia de la Generalitat, els Mossos d’Esquadra, i la Guardia di Finanza d’Itàlia. Aquest dimarts a la matinada els agents policials han activat el dispositiu policial per donar un cop mortal contra una organització transnacional que estaria involucrada en el tràfic d’haixix i altres substàncies.
Els cossos policials han fet més d’una desena d’entrades a diverses ciutats de Catalunya com Badalona, Sant Adrià de Besòs, Mataró, Tiana, Calella, Montcada i Reixac i Llorenç del Penedès, mentre que s’espera que la Guardia di Finanza també col·labori amb els cossos policials espanyols i es facin entrades a localitats de l’Estat espanyol com són Marbella (Màlaga) i a Tauste (Saragossa). Aquest macrooperatiu internacional vol donar un cop dur contra el narcotràfic entre els dos països mediterranis i la investigació està tutelada per la secció d’instrucció del Tribunal d’Instància de Badalona (Barcelona) número 4 i la Fiscalia antimàfia de Milà (Itàlia). Des del cos de Mossos d’Esquadra no han donat més informació perquè el cas està sota secret d’actuacions.
Dispositiu en marxa de la DIC conjuntament amb la Guardia di Finanza @GDF italiana per desarticular una organització criminal transnacional dedicada, principalment, al tràfic d’haixix.— Mossos (@mossos) February 10, 2026
Diverses entrades a les demarcacions de Barcelona, Tarragona, Màlaga i Saragossa. pic.twitter.com/5BZJaesqX1
Un dispositiu en el qual s’han mobilitzat més de 100 agents
Aquest macrodispositiu en el qual hi ha la col·laboració entre els Mossos d’Esquadra i la Guardia di Finanza ha mobilitzat més de 120 agents de la Divisió d’Investigació Criminal (DIC) dels Mossos d’Esquadra, la Brigada Mòbil (BRIMO), l’Àrea Regional de Recursos Operatius (ARRO), la unitat Canina, la Sala Central i la Unitat de Seguretat Ciutadana i diversos agents de la Guardia di Finanza italiana. L’operatiu està liderat pels agents de a DIC i la Unitat Central d’Organitzacions Criminals Transnacionals de l’Àrea del Crim Organitzat.