L’activitat policial a Catalunya aquest dilluns al matí està especialment alta. Des de primera hora d’aquest dilluns els Mossos d’Esquadra han desplegat un macrooperatiu contra el tràfic de drogues internacional. L’operatiu policial de la policia catalana s’està realitzant amb la col·laboració de la policia nacional espanyola en una operació que és coordinada per l’Europol, ja que l’abast de la investigació és internacional.
L’objectiu de l’operatiu policial és doblegar i detenir els membres d’una organització internacional que estaria dedica al tràfic de droga -sobretot marihuana- i armes. Durant el dispositiu s’esperen més d’una desena d’entrades en pisos i locals de l’àrea metropolitana de Barcelona, les comarques gironines i en terres andaluses.
Per la seva part, els Mossos d’Esquadra han desplegat fins a més de 200 efectius policials entre agents de la Divisió d’Investigació Criminal (DIC), el Grup Especial d’Intervenció (GEI), la Brigada Mòbil (BRIMO), l’Àrea Regional de Recursos Operatius (ARRO), la policia científica, la unitat canina, la sala central i agents de la unitat de seguretat ciutadana dels Mossos. De moment, el cas està sota secret de les actuacions.
Dispositiu en marxa de la DIC, conjuntament amb @policia, per desarticular una organització criminal internacional implicada en el tràfic de drogues i armes.— Mossos (@mossos) March 23, 2026
Es preveuen més d'una desena d'entrades a Catalunya i Andalusia.
Creix la pressió contra el tràfic de drogues a Catalunya
El passat mes de febrer Catalunya també va ser l’escenari d’un macrooperatiu policial internacional conjunt dels Mossos d’Esquadra, i la Guardia di Finanza d’Itàlia. L’operatiu policial va fer diverses entrades a localitats catalanes com Badalona, Sant Adrià de Besòs, Mataró, Tiana, Calella, Montcada i Reixac i Llorenç del Penedès en una operació que es va estendre a localitats de l’Estat espanyol com Marbella (Màlaga) i Tauste (Saragossa).
A Barcelona, també al febrer, els Mossos van desarticular una organització criminal establerta a Barcelona i que utilitzava la capital catalana com a punt de distribució de droga. En total, la policia catalana va detenir deu persones i va aconseguir trencar l’organització criminal.