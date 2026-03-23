La actividad policial en Cataluña este lunes por la mañana está especialmente alta. Desde primera hora de este lunes los Mossos d’Esquadra han desplegado un macrooperativo contra el tráfico de drogas internacional. El operativo policial de la policía catalana se está realizando con la colaboración de la policía nacional española en una operación que es coordinada por Europol, ya que el alcance de la investigación es internacional.

El objetivo del operativo policial es doblegar y detener a los miembros de una organización internacional que estaría dedicada al tráfico de droga -sobre todo marihuana- y armas. Durante el dispositivo se esperan más de una decena de entradas en pisos y locales del área metropolitana de Barcelona, las comarcas gerundenses y en tierras andaluzas.

Por su parte, los Mossos d’Esquadra han desplegado hasta más de 200 efectivos policiales entre agentes de la División de Investigación Criminal (DIC), el Grupo Especial de Intervención (GEI), la Brigada Móvil (BRIMO), el Área Regional de Recursos Operativos (ARRO), la policía científica, la unidad canina, la sala central y agentes de la unidad de seguridad ciudadana de los Mossos. De momento, el caso está bajo secreto de las actuaciones.

Dispositiu en marxa de la DIC, conjuntament amb @policia, per desarticular una organització criminal internacional implicada en el tràfic de drogues i armes.



Es preveuen més d’una desena d’entrades a Catalunya i Andalusia.



Investigació coordinada per @Europol. pic.twitter.com/C6WmQMMj6P — Mossos (@mossos) March 23, 2026

Crece la presión contra el tráfico de drogas en Cataluña

El pasado mes de febrero Cataluña también fue el escenario de un macrooperativo policial internacional conjunto de los Mossos d’Esquadra, y la Guardia di Finanza de Italia. El operativo policial hizo varias entradas en localidades catalanas como Badalona, Sant Adrià de Besòs, Mataró, Tiana, Calella, Montcada i Reixac y Llorenç del Penedès en una operación que se extendió a localidades del Estado español como Marbella (Málaga) y Tauste (Zaragoza).

En Barcelona, también en febrero, los Mossos desarticularon una organización criminal establecida en Barcelona y que utilizaba la capital catalana como punto de distribución de droga. En total, la policía catalana detuvo a diez personas y logró romper la organización criminal.