Los agentes de los Mossos d’Esquadra han detenido a dos menores como presuntos autores de la paliza a una pareja durante las Fiestas de Invierno de Argentona. La Unidad de Investigación de la comisaría de Mataró se hizo cargo después de que el pasado 17 de enero de 2026 en el marco de las Fiestas de Invierno de esta localidad del Maresme se produjera una agresión grupal contra una pareja. Además de los dos detenidos hay un tercer menor que ya fue denunciado penalmente por su participación en los hechos el pasado 22 de enero.

Después de semanas de investigación los Mossos detuvieron el pasado lunes 9 de febrero a estos jóvenes menores y pasaron a disposición de la Fiscalía de Menores el mismo lunes 9. Desde la policía catalana señalan que «la investigación continúa abierta y no se descartan más identificaciones o actuaciones».

Una paliza grupal que se hizo viral

El 17 de enero de 2026 durante las Fiestas de Invierno de Argentona una pareja -un chico y una chica- fueron víctimas de una agresión grupal por parte de un grupo de jóvenes que no conocían de nada. Durante la paliza grupal los autores de la agresión habrían robado la cartera al chico y roto la pantalla del teléfono móvil de la chica. Una agresión que hizo que la pareja necesitara asistencia médica debido a las lesiones sufridas por el asalto de este grupo de jóvenes.

Los hechos, a través de las redes sociales, cobraron gran repercusión mediática, ya que se difundieron vídeos de la agresión grupal a la pareja, unos vídeos que se hicieron virales y que según los Mossos d’Esquadra «generaron una gran alarma social». La viralidad de estos vídeos también jugó un papel clave en la labor policial, ya que los Mossos d’Esquadra recibieron diversa información y colaboración por parte de la ciudadanía.

Imagen de archivo de las luces de un coche de los Mossos d’Esquadra / ACN

La primera identificación de los agresores se produjo el 22 de enero, cuando un menor se presentó voluntariamente en la comisaría de los Mossos d’Esquadra de Mataró y reconoció ante los agentes haber participado en la pelea. Además, varios testigos lo identificaron como uno de los miembros del grupo que asaltó a la pareja.

La investigación prosiguió hasta la detención de estos dos jóvenes el pasado lunes, dos menores que habrían participado de manera activa en la agresión grupal. Según detalla el cuerpo de Mossos d’Esquadra «el grupo de jóvenes habría actuado de manera conjunta y en superioridad numérica, golpeando a las víctimas cuando se encontraban en el suelo».