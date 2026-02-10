Els agents dels Mossos d’Esquadra han detingut dos menors d’edat com a presumptes autors de la pallissa a una parella durant les Festes d’Hivern d’Argentona. La Unitat d’Investigació de la comissaria de Mataró va ser qui es va fer càrrec després que el passat 17 de gener de 2026 en el marc de les Festes d’Hivern d’aquesta localitat del Maresme es produís una agressió grupal contra una parella. A més dels dos detinguts hi ha un tercer menor que ja va ser denunciat penalment per la seva participació en els fets el passat 22 de gener.
Després de setmanes d’investigació els Mossos van detenir el passat dilluns 9 de febrer aquests joves menors i van passar a disposició de la Fiscalia de Menors el mateix dilluns 9. Des de la policia catalana assenyalen que “la investigació continua oberta i no es descarten més identificacions o actuacions”.
Una pallissa grupal que es va fer viral
El 17 de gener de 2026 durant les Festes d’Hivern d’Argentona una parella -un noi i una noia- van ser víctima d’una agressió grupal per part d’un grup de joves que no coneixien de res. Durant la pallissa grupal els autors de l’agressió haurien robat la cartera al noi i trencat la pantalla del telèfon mòbil de la noia. Una agressió que va fer que la parella necessités assistència mèdica a causa de les lesions patides per l’assalt d’aquest grup de joves.
Els fets, a través de les xarxes socials, van agafar gran ressò mediàtic, ja que es van difondre vídeos de l’agressió grupal a la parella, uns vídeos que es van fer virals i que segons els Mossos d’Esquadra “van generar una gran alarma social”. La viralitat d’aquests vídeos també va jugar un paper clau en la labor policial, ja que els Mossos d’Esquadra van rebre diversa informació i col·laboració per part de la ciutadania.
La primera identificació dels agressors es va produir el 22 de gener, quan un menor es va presentar voluntàriament a la comissaria dels Mossos d’Esquadra de Mataró i va reconèixer davant dels agents haver participat en la baralla. A més, diversos testimonis el van identificar com un dels membres del grup que va assaltar la parella.
La investigació va prosseguir fins a la detenció d’aquests dos joves el passat dilluns, dos menors que haurien participat de manera activa en l’agressió grupal. Segons detalla el cos de Mossos d’Esquadra “el grup de joves haurien actuat de manera conjunta i en superioritat numèrica, colpejant les víctimes quan es trobaven a terra”.