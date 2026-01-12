Crit d’alerta dels professionals del sistema educatiu per l’augment d’agressions a l’aula contra mestres i professors. Aquest dilluns, el sindicat estatal STEs-Intersindical, amb el suport de la USTEC -l’organització majoritària de Catalunya-, ha presentat el resultat d’un “macroestudi” elaborat amb les respostes de més de tretze mil docents de l’escola pública sobre l’estat actual del sistema d’ensenyament, en el qual alerten d’un fort “deteriorament” del clima a les aules. En concret, d’acord amb les dades presentades de l’estudi, “el 83,15% del professorat enquestat assegura percebre un increment de les agressions verbals o físiques per part de l’alumnat”. Aquesta percepció d’inseguretat és especialment significativa entre els docents de Catalunya, on un 85% dels mestres i professors consultats afirma detectar un increment significatiu de les agressions verbals per part dels estudiants.
En aquesta línia, tal com es desprèn de l’estudi, la majoria de docents enquestats també assegura que pateixen faltes de respecte per part de les famílies, cosa que encara incrementa més la tensió que -segons denuncien- viuen els professionals del sistema educatiu: “Volem ensenyar sense haver de tolerar insolències, desconsideracions, ofenses o vexacions, i sense sentir-nos desprotegits davant situacions de conflicte cada vegada més habituals. La normalització d’aquestes conductes està provocant un desgast professional insostenible i un augment preocupant de les baixes laborals”, han argumentat els representants sindicals durant la roda de premsa d’aquest dilluns a Madrid. Aquesta problemàtica, però, no és nova. Un estudi publicat per USTEC l’abril de 2024 ja alertava que dos de cada tres professors catalans havia patit alguna mena d’agressió a l’aula, la major part d’elles verbals.
Burocràcia excessiva i manca de recursos
El macroestudi presentat aquest matí també fa referència a les principals queixes dels mestres i professors. Tal com ja han expressat en diverses ocasions els docents catalans, l’excés de burocràcia afecta molt negativament la seva tasca als centres educatius. Una opinió que, tal com demostra l’estudi estatal, també és compartida a escala espanyola. En concret, segons les dades, el 95,74% dels docents enquestats considera que “l’excessiva càrrega burocràtica, imposada per l’administració i en constant augment, treu temps a la preparació de les classes i a l’atenció de l’alumnat amb dificultats d’aprenentatge”: “La burocràcia està devorant el temps que hauria de destinar-se a ensenyar, preparar classes i acompanyar a l’alumnat que més el necessita”, insisteixen.
Un altre dels punts de conflicte són les ràtios de les aules, ja que consideren que encara són massa elevades, cosa que dificulta poder oferir l’atenció necessària a l’alumnat. Malgrat que es tracta d’una preocupació compartida per tots els docents, els docents catalans són els que posen especial èmfasi en la qüestió de les ràtios. En concret, segons les dades de l’estudi, el 97,5% dels professionals de l’ensenyament de Catalunya consideren que les ràtios actuals són massa elevades per fer front a la complexitat de les aules. El macroestudi també fa referència a les condicions salarials del professorat, ja que gairebé el 90% dels docents enquestats arreu de l’estat consideren que el seu sou actual no va en consonància amb les seves responsabilitats. El desacord es troba especialment a Catalunya, on els diversos sindicats de docents han posat en marxa un seguit de mobilitzacions, protestes i vagues per forçar el Departament d’Educació, dirigit per la consellera Esther Niubó, per millorar les seves condicions laborals. Durant la roda de premsa, els docents han deixat clar que si no es milloren les condicions laborals del sector, la professió de l’ensenyament quedarà cada vegada més buida.