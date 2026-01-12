Grito de alerta de los profesionales del sistema educativo por el aumento de agresiones en el aula contra maestros y profesores. Este lunes, el sindicato estatal STEs-Intersindical, con el apoyo de la USTEC -la organización mayoritaria de Cataluña-, ha presentado el resultado de un «macroestudio» elaborado con las respuestas de más de trece mil docentes de la escuela pública sobre el estado actual del sistema de enseñanza, en el cual alertan de un fuerte «deterioro» del clima en las aulas. En concreto, de acuerdo con los datos presentados del estudio, «el 83,15% del profesorado encuestado asegura percibir un incremento de las agresiones verbales o físicas por parte del alumnado». Esta percepción de inseguridad es especialmente significativa entre los docentes de Cataluña, donde un 85% de los maestros y profesores consultados afirma detectar un incremento significativo de las agresiones verbales por parte de los estudiantes.

En esta línea, tal como se desprende del estudio, la mayoría de docentes encuestados también asegura que sufren faltas de respeto por parte de las familias, lo que aún incrementa más la tensión que -según denuncian- viven los profesionales del sistema educativo: «Queremos enseñar sin tener que tolerar insolencias, desconsideraciones, ofensas o vejaciones, y sin sentirnos desprotegidos ante situaciones de conflicto cada vez más habituales. La normalización de estas conductas está provocando un desgaste profesional insostenible y un aumento preocupante de las bajas laborales», han argumentado los representantes sindicales durante la rueda de prensa de este lunes en Madrid. Esta problemática, sin embargo, no es nueva. Un estudio publicado por USTEC en abril de 2024 ya alertaba que dos de cada tres profesores catalanes había sufrido algún tipo de agresión en el aula, la mayor parte de ellas verbales.

Imagen de la manifestación multitudinaria convocada por los sindicatos de docentes contra la precariedad laboral / Kike Rincón (Europa Press)

Burocracia excesiva y falta de recursos

El macroestudio presentado esta mañana también hace referencia a las principales quejas de los maestros y profesores. Tal como ya han expresado en varias ocasiones los docentes catalanes, el exceso de burocracia afecta muy negativamente su labor en los centros educativos. Una opinión que, como demuestra el estudio estatal, también es compartida a escala española. En concreto, según los datos, el 95,74% de los docentes encuestados considera que «la excesiva carga burocrática, impuesta por la administración y en constante aumento, quita tiempo a la preparación de las clases y a la atención del alumnado con dificultades de aprendizaje»: «La burocracia está devorando el tiempo que debería destinarse a enseñar, preparar clases y acompañar al alumnado que más lo necesita», insisten.

Otro de los puntos de conflicto son las ratios de las aulas, ya que consideran que aún son demasiado elevadas, lo que dificulta poder ofrecer la atención necesaria al alumnado. Aunque se trata de una preocupación compartida por todos los docentes, los docentes catalanes son los que ponen especial énfasis en la cuestión de las ratios. En concreto, según los datos del estudio, el 97,5% de los profesionales de la enseñanza de Cataluña consideran que las ratios actuales son demasiado elevadas para hacer frente a la complejidad de las aulas. El macroestudio también hace referencia a las condiciones salariales del profesorado, ya que casi el 90% de los docentes encuestados en todo el estado consideran que su salario actual no va en consonancia con sus responsabilidades. El desacuerdo se encuentra especialmente en Cataluña, donde los diversos sindicatos de docentes han puesto en marcha una serie de movilizaciones, protestas y huelgas para forzar al Departamento de Educación, dirigido por la consejera Esther Niubó, a mejorar sus condiciones laborales. Durante la rueda de prensa, los docentes han dejado claro que si no se mejoran las condiciones laborales del sector, la profesión de la enseñanza quedará cada vez más vacía.