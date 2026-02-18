El Departamento de Educación y Formación Profesional, dirigido por la consejera Esther Niubó, ha movido ficha tras la huelga masiva del miércoles de la semana pasada y ha anunciado las primeras mejoras laborales para los docentes con el objetivo de paliar la crisis. En una atención a los medios, el secretario de mejora educativa del departamento, Ignasi Giménez, ha presentado una propuesta «de mejora del sistema educativo»: «No es una propuesta que solo vaya dirigida a los sindicatos, sino que es una propuesta de sistema donde incorporamos escuela inclusiva, desburocratización, reducción de ratios y mejora salarial». El aumento del sueldo de los profesionales de la enseñanza es una de las principales cuestiones que ha llevado a maestros y profesores a salir a la calle en varias ocasiones, con una gran muestra de fuerza el pasado miércoles. Ahora, pues, con esta propuesta, Educación quiere marcar un «punto de inflexión» del conflicto educativo actual.

Fuentes de la consejería remarcan que, por «primera vez en 25 años», el gobierno de Salvador Illa plantea un incremento del complemento específico que perciben los docentes del país, los cuales suponen el 54% del personal de la Generalitat. Desde Educación llevarán este jueves a la mesa sectorial un incremento del 15% del complemento específico de cara al 2029, a través de un aumento «progresivo» anual. Este aumento, sin embargo, va ligado a la incorporación de nuevas funciones a nivel contractual, las cuales tienen que ver con la escuela inclusiva y la orientación educativa. «Son funciones que los docentes podrían estar llevando a cabo ya, pero que deben quedar establecidas para justificar el aumento del complemento», argumentan desde la consejería, que también apuntan que este incremento, en caso de firmarse con la parte sindical, estará bastante ligado a la aprobación de presupuestos. Los sindicatos exigen un aumento del 25% del conjunto del sueldo o un 100% del complemento específico, objetivo que queda muy lejos de la propuesta de la administración catalana.

La consejera de Educación, Esther Niubó, y otros miembros del equipo de Gobierno en una imagen de archivo / David Zorrakino (Europa Press)

La evolución del complemento específico, en cifras

El objetivo es que, de cara al 2029, la nómina de los docentes refleje un incremento de 1.480 euros anuales a los profesionales de primaria, y de 1.513 euros en los de secundaria. Este incremento, sin embargo, no se llevará a cabo de golpe, sino que se irá introduciendo «progresivamente» cada año. En concreto, la propuesta del Departamento fija un aumento del 3,75% anual del complemento específico, el cual acabará alcanzando un incremento del 15% a cuatro años vista. En cifras generales, la inversión extra por el complemento sería de unos 300 millones de euros. Por meses, en 2029, esto supondría un aumento de 110 euros al mes en el aspecto de complemento de las nóminas. De entrada, sin embargo, de cara a este 2026, el incremento salarial del complemento específico quedaría representado en un aumento de 27,5 euros al mes.

En esta línea, desde Educación también recuerdan que la administración catalana debe asumir los 450 millones de euros de la subida estatal pactada con los principales sindicatos españoles, la cual comporta un aumento del 11% del sueldo en los próximos tres años a todos los cuerpos de funcionarios de la administración. Es decir, Educación destaca que este aumento comporta una inversión de unos 750 millones de euros, el cual roza el 10% del presupuesto total de la consejería que encabeza Esther Niubó. Teniendo en cuenta estos datos con los que trabaja la administración, según apuntan las mismas fuentes del departamento, los docentes del país escalarían entre cinco y seis puntos -con ligeras diferencias en primaria y secundaria- en comparación con los sueldos de los docentes del resto de comunidades autónomas. Cabe tener en cuenta, sin embargo, que el Gobierno hace una estimación de datos, motivo por el cual si algún otro Gobierno aplica un incremento retributivo, la comparativa podría cambiar.

Miles de docentes se manifiestan en Barcelona para exigir mejores condiciones laborales y salariales / Joan Mateu Parra (ACN)

El impacto en las nóminas de la propuesta de Educación

De acuerdo con los datos facilitados por la consejería, teniendo en cuenta la subida estatal -que debe asumir Cataluña- y el incremento del complemento específico, la nómina mensual de un maestro de primaria, sin contar con los complementos por trienios, sería de 2.531,97 € este 2026. En cambio, la de secundaria sería de 2.874,82 € al mes. Las nóminas de los años siguientes variarían en función de los porcentajes de incremento anuales, tanto por parte de la subida pactada con el Estado español como del incremento del complemento específico. De cara al 2029, con la subida salarial firmada en Madrid para todos los funcionarios y el incremento del 15% del complemento específico, los maestros ganarían 2.729,94 € al mes, mientras que los profesores de secundaria ganarían 3.096,08 €. Cabe tener en cuenta, sin embargo, que la mayor parte de la subida salarial llega a causa del pacto estatal, no del incremento ofrecido por el Departamento tras la huelga.

La propuesta de la consejería no ha sido bien recibida por las organizaciones sindicales. Desde USTEC lamentan a través de un comunicado que «la propuesta queda muy lejos de la reivindicación sindical inicial del aumento del 25% del salario o del 100% del complemento específico, y no incorpora ninguna cláusula vinculada al IPC ni resuelve la deuda acumulada»: «No podemos aceptar propuestas muy inferiores a las concedidas a otros trabajadores públicos y que nos sigue manteniendo en la franja más baja entre las retribuciones del personal educativo del resto de comunidades del Estado», argumentan desde el sindicato mayoritario del sector. Más allá de los salarios, Educación también plantea pequeños cambios en las ratios, con una reducción de un alumno en primaria y 1,4 en secundaria a tres años vista, o la burocracia en los centros. Estos planteamientos tampoco convencen a la parte social de la enseñanza: «Exigimos una propuesta mucho más ambiciosa y respetuosa y hacemos un llamado a seguir organizándonos centro a centro y participar masivamente en las huelgas previstas del 16 al 20 de marzo», concluyen desde USTEC.