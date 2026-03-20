Carles Puigdemont ha exigido al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, que «escuche» a los docentes y «rectifique». El presidente en el exilio lo ha dicho en un tuit tras el éxito de la protesta, que ha reunido en las calles de Barcelona a profesores y médicos, ambos colectivos en huelga.

El éxito de la movilización es indiscutible, contundente y suficiente para que el Govern de la Generalitat rectifique. Un gobierno que no escucha nunca será el gobierno de todos. Nos jugamos uno de los pilares de la sociedad. Escúchelos, presidente Illa. https://t.co/foJgN3TeH6 — krls.eth / Carles Puigdemont (@KRLS) 20 de marzo de 2026

Centrado en el conflicto de los docentes, Puigdemont ha subrayado que la movilización ha sido un éxito «indiscutible», así como «contundente» y «suficiente» para que el Govern de la Generalitat «rectifique». «Un gobierno que no escucha nunca será el gobierno de todos. Nos jugamos uno de los pilares de la sociedad».

Unas 35.000 personas según la Guardia Urbana

Según el recuento que ha hecho la Guardia Urbana, unas 35.000 personas, según la Guardia Urbana –100.000, según los organizadores–, han coincidido frente al Parlamento de Cataluña donde las dos manifestaciones han terminado. Ambos colectivos han lanzado lemas y llevaban pancartas destacando su función en clave de país.

El 9 de marzo, el Departamento de Educación cerró un acuerdo con los sindicatos Comisiones Obreras (CCOO) y la Unión General de Trabajadores (UGT) para la mejora de las condiciones laborales y salariales de los docentes. El acuerdo entre sindicatos y el Govern catalán, sin embargo, nació cojo porque los otros tres sindicatos de la Mesa Sectorial rechazaron el acuerdo.

La portavoz de USTEC, Iolanda Segura, levantando el brazo en la cabecera de la manifestación de docentes en Barcelona / ACN

La jornada de movilización, convocada por USTEC·STEs, Profesores de Secundaria, la CGT y la Intersindical, se ha iniciado con cortes en las carreteras. Según la USTEC, el sindicato mayoritario del sector, el seguimiento ha sido del 85%, mientras que la Generalitat lo ha rebajado a cerca del 40%.

Posible reunión el martes

Ante el éxito de la protesta de este viernes, los maestros han instado al ejecutivo de Salvador Illa a reunirse con el colectivo el próximo martes a las 10 horas, en el edificio histórico de la Universidad de Barcelona. “Si no asiste o si no muestra voluntad de reunirse, este curso no terminará con normalidad”, ha adelantado la portavoz de la USTEC, Iolanda Segura.

La otra movilización que ha tenido lugar en la capital catalana ha sido la de los médicos. Convocados por el sindicato Metges de Catalunya, los facultativos han protagonizado la novena protesta desde octubre para reclamar mejoras laborales y «diálogo real». Antes de iniciar la marcha, cerca de medio millar de profesionales se ha concentrado este viernes por la mañana en el Hospital del Mar, desde donde han leído un discurso reivindicando la sanidad pública y apelando al diálogo de la Consejería de Salud.