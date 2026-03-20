Los sindicatos de docentes mayoritarios desafían al Gobierno y fijan fecha, lugar y hora para retomar la negociación con Educación. Los maestros instan al ejecutivo de Salvador Illa a reunirse con el colectivo el próximo martes a las 10 horas, en el edificio histórico de la Universidad de Barcelona. «Si no asiste o si no muestra voluntad de reunirse, este curso no terminará con normalidad», ha avanzado la portavoz de USTEC, Iolanda Segura, en una atención a los medios previa a la manifestación que recorre el centro de Barcelona. «No sentarse con nosotros sería negligente», ha asegurado.

El resto de sindicatos que han convocado la huelga –Profesores de Secundaria, la CGT e Intersindical– también se han unido a este llamamiento. «El acuerdo no es histórico, lo que es histórico son las movilizaciones. Queremos reabrir las negociaciones», ha apuntado la secretaria general de CGT Educación, Laura Gené. Marc Martínez, de la Intersindical, ha recordado que han «paralizado el país» durante una semana y ha instado al ejecutivo a invertir el 6% del PIB en el sistema educativo. «Hoy, Barcelona tiembla«, ha concluido Segura, que ha pedido la presencia en la reunión del presidente de la Generalitat, Salvador Illa; del consejero de Presidencia, Albert Dalmau, que ha asumido las funciones de Educación por la baja médica de Esther Niubó; y del secretario de Mejora Educativa, Ignasi Giménez.

A pesar de la propuesta, el Gobierno continúa reticente a reabrir la negociación. La portavoz del ejecutivo, Sílvia Panque, ha cerrado de nuevo la puerta a pesar de las palabras de la consejera de Economía, Alícia Romero, esta mañana en TV3, en las que ha asegurado que «si Educación tiene que volver a sentarse, se sentará». Sin embargo, minutos más tarde, Panque ha defendido que el acuerdo con UGT y CCOO «es bueno» y ha descartado nuevamente retomar las negociaciones con el resto de sindicatos.

La cabecera de la manifestación del sector educativo en Barcelona, bajo el lema ‘¡Ya basta, mejoras laborales ya!’ | ACN

Participación más alta que en febrero

Los sindicatos concluyen con una gran manifestación unitaria en Barcelona cinco días de huelga territorializada. «Es un clamor unitario: los docentes quieren continuar un proceso [negociador] que no debería haber roto nunca», remarcan los sindicatos. «El pacto no revierte ninguna carencia: es un error, una irresponsabilidad y una negligencia», insisten. Las agrupaciones celebran el nivel de implicación de los maestros, que han seguido de forma notable la huelga de esta semana. Cerca del 65% de los docentes se han quedado en casa; cifra que Educación ha rebajado entre el 30 y 40%.

Este viernes, en que la parada es general, los sindicatos han cifrado en un 90% el seguimiento de la huelga, una cifra que Educación ha rebajado al 39,6%. En todo caso, este casi 40% oficial es más alto que el 36,8% que el Departamento publicó en la movilización histórica del pasado 11 de febrero. Más allá de los docentes de la escuela pública, también están llamados a la huelga los maestros de la concertada; el personal de atención educativa, el de administración y servicios, el del ocio educativo y la etapa 0-3.

La manifestación ha reunido cuatro columnas en la plaza de Tetuan, alrededor de las 12 del mediodía, y se dirige hacia el Parlamento de Cataluña por el paseo de San Juan, pasando por el Arco de Triunfo. Allí coincidirán con el final de la concentración de los médicos, que también se han manifestado este viernes en el centro de Barcelona para reclamar un estatuto propio.