Los cuatro sindicatos que han impulsado las huelgas masivas de los docentes consideran la ronda de contactos convocada por el consejero de la Presidencia, Albert Dalmau, como un “éxito” de la “fuerza colectiva”, pero aún no como una “rectificación”. La USTEC, Profesores de Secundaria (Aspec), la CGT e Intersindical, las cuatro agrupaciones críticas con el pacto de Educación con la UGT y CCOO, han acusado al ejecutivo de querer “dividirlos”, con la convocatoria de reuniones independientes el jueves por la tarde, y han anunciado que asistirán juntos. “Queremos que se hable de propuestas concretas y exigimos un compromiso público de reabrir las negociaciones”, ha remarcado la portavoz de la USTEC, Iolanda Segura, desde la Universidad de Barcelona, el espacio que los sindicatos habían escogido para reunirse este martes con Educación.

El consejero Dalmau, que descartó asistir al encuentro de este martes, ha citado a la USTEC, el mayoritario entre los docentes, el jueves a las 16:45 horas, en la primera de una serie de encuentros con sindicatos convocados para “escuchar” a los docentes después de la huelga. En este sentido, los sindicatos exigen retomar las negociaciones sobre las mejoras laborales con las agrupaciones presentes en el comité de huelga y mantienen la unidad expresada la semana pasada. Los referentes sindicales ya han respondido formalmente que asistirán juntos.

“Si el Gobierno no se sienta con nosotros para hablar de propuestas claras continuaremos con la movilización”, ha remarcado sobre el encuentro, Ramiro Gil, del sindicato Profesores de Secundaria (Aspec), el mayoritario en los institutos públicos. La CGT y la Intersindical también han remarcado la unión sindical del momento y han dejado claro que “no entrarán” en el juego de Educación. “El PSC no es consciente de la diferencia entre esta y otras movilizaciones: estamos más organizadas que nunca”, ha apuntado Laia Estapé (CGT).

La USTEC, Aspec, CGT e Intersindical piden volver a la negociación en un acto en la UB | USTEC

Los sindicatos exigían al consejero Dalmau que ceda y reabra las conversaciones con todas las agrupaciones en una misma mesa y propuestas concretas. En este sentido, piden tener un documento concreto antes del encuentro del jueves, con una nueva oferta que mejore el acuerdo firmado por UGT y CCOO. “Conocemos la estrategia de convocarnos para no hablar de nada. El conflicto sigue abierto, es necesaria una rectificación”, ha sentenciado Ramiro Gil (Aspec). Los cuatro sindicatos recuerdan que el cansancio está muy extendido en los centros y amenazan con convocar nuevas jornadas de huelga el tercer trimestre si el encuentro del jueves acaba sin buenos resultados para sus intereses. “El curso no terminará con normalidad”, es una de las frases más repetidas en todas las comparecencias.

Se niegan a ir a la mesa sectorial

Por otro lado, los sindicatos descartan asistir a la mesa sectorial del próximo jueves, un órgano de reunión rutinario entre Educación y los colectivos sindicales para analizar el día a día de los centros. “No podemos hacer ver que se ha resuelto el conflicto y que hay normalidad”, ha apuntado Segura. La mesa sectorial se celebrará igualmente, en este caso, solo con la presencia de la UGT y CCOO. Los colectivos críticos ya habían advertido que ninguno de los cuatro puntos del orden del día aterrizaba la negociación ni las mejoras laborales de los docentes, un aspecto que el Gobierno da por amortizado con el acuerdo firmado por los sindicatos minoritarios.