El sindicato mayoritario del sector educativo, USTEC-STEs ha puesto más presión sobre el Gobierno y ahora aprieta a los posibles socios del ejecutivo catalán a los que ha pedido que no negocien los presupuestos de la Generalitat si no hay partidas presupuestarias para poder cumplir las demandas del sector educativo. En una atención a los medios, recogida por la ACN, hecha a las puertas del Ayuntamiento de Barcelona -donde se leerá una declaración institucional con el apoyo del PSC, JxBcn, Comuns y ERC que apuesta por reforzar la educación pública y mejorar las condiciones de docentes y alumnos durante el pleno- la portavoz del sindicato educativo USTEC-STEs, Iolanda Segura, ha apelado a los partidos políticos a «hacer una alianza conjunta y condicionar la aprobación de los presupuestos».

Segura ha pedido al arco parlamentario catalán «que no aprueben los presupuestos que no contemplen suficientes partidas para revertir la injusticia y las carencias educativas y laborales, ya que sin estas mejoras no habrá una transformación real del sistema educativo». De hecho, la portavoz del sindicato mayoritario de los docentes ha instado a forzar al Gobierno a retomar las negociaciones con los docentes y mejorar un acuerdo con CCOO y UGT que según la portavoz de USTEC «no se debería haber cerrado, ya que el proceso de negociación estaba a medias, iba bien y avanzaba positivamente, pero se cerró por la puerta trasera».

El Gobierno limita el margen de los docentes a la forma en que se debe desplegar el acuerdo actual

Quien también se ha pronunciado esta mañana ha sido el Gobierno de la Generalitat. El consejero de la Presidencia, Albert Dalmau, ha celebrado las reuniones mantenidas con los sindicatos y ha señalado que el ejecutivo catalán mantiene la «mano extendida» a todos los representantes sindicales. Dalmau ha animado a los sindicatos a volver a sentarse en la mesa de negociación con el Gobierno pero siempre «en el marco del despliegue del acuerdo» firmado con los sindicatos minoritarios CCOO y UGT.

El presidente del Gobierno, Salvador Illa, con el consejero Albert Dalmau y las consejeras Alícia Romero y Núria Parlon, en el pleno del Parlamento / ACN

El consejero de la presidencia ha asegurado que «conscientes del malestar» que acumulan los docentes y destaca que el ejecutivo ha hecho un «esfuerzo extraordinario» escuchando a la comunidad educativa catalana. Dalmau, sin embargo, ha mantenido que a pesar de que el Gobierno tenga una «vocación» de diálogo con los sindicatos esta negociación debería hacerse dentro del marco de la mesa laboral y ha sacado pecho del acuerdo rubricado con los sindicatos minoritarios, ya que ha asegurado que «el Gobierno ha respondido» y ha podido cerrar un «acuerdo de país con el aumento de recursos más importante que se ha hecho nunca en la última década».