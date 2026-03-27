El sindicat majoritari del sector educatiu, USTEC-STEs ha posat més pressió sobre el Govern i ara colla els possibles socis de l’executiu català als quals ha demanat que no negociïn els pressupostos de la Generalitat si no hi ha partides pressupostàries per poder complir les demandes del sector educatiu. En una atenció als mitjans, recollida per l’ACN, feta a les portes de l’Ajuntament de Barcelona -on es llegirà una declaració institucional amb el suport del PSC, JxBcn, Comuns i ERC que aposta per reforçar l’educació pública i millorar les condicions de docents i alumnes durant el ple- la portaveu del sindicat educatiu USTEC-STEs, Iolanda Segura, ha apel·lat als partits polítics a “fer una aliança conjunta i condicionar l’aprovació dels pressupostos”.
Segura ha demanat a l’arc parlamentari català “que no aprovin els pressupostos que no contemplin prou partides per revertir la injustícia i les mancances educatives i laborals, ja que sense aquestes millores no hi haurà una transformació real del sistema educatiu”. De fet, la portaveu del sindicat majoritari dels docents a què forcin el Govern a reprendre les negociacions amb els docents i millorar un acord amb CCOO i UGT que segons la portaveu d’USTEC “no s’hauria d’haver tancat, ja que el procés de negociació estava a mitges, anava bé i avançava positivament, però es va tancar per la porta del darrere”.
El Govern limita el marge dels docents a la forma en què s’ha de desplegar l’acord actual
Qui també s’ha pronunciat aquest matí ha estat el Govern de la Generalitat. El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha celebrat les reunions mantingudes amb els sindicats i ha assenyalat que l’executiu català manté la “mà estesa” a tots els representants sindicals. Dalmau ha encoratjat els sindicats a tornar a asseure’s a la taula de negociació amb el Govern però sempre “en el marc del desplegament de l’acord” signat amb els sindicats minoritaris CCOO i UGT.
El conseller de la presidència ha assegurat que “conscients del malestar” que acumulen els docents i destaca que l’executiu ha fet un “esforç extraordinari” escoltant la comunitat educativa catalana. Dalmau, però, ha mantingut que malgrat que el Govern tingui una “vocació” de diàleg amb els sindicats aquesta negociació s’hauria de fer dins del marc de la mesa laboral i ha tret pit de l’acord rubricat amb els sindicats minoritaris, ja que ha assegurat que “el Govern ha respost” i ha pogut tancar un “acord de país amb l’augment de recursos més important que s’ha fet mai en la darrera dècada”.