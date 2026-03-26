La reunió entre els sindicats educatius i el conseller de la presidència, Albert Dalmau, d’aquest dijous al vespre, ha acabat sense acord i els sindicats avancen que convocaran noves jornades de vaga el tercer trimestre. En aquesta trobada, el Govern els ha demanat que tornin a la mesa sectorial i ha insistit que no hi ha marge per millorar el pacte assolit amb UGT i CCOO. Els quatre sindicats crítics amb l’acord –USTEC, Aspec, CGT i Intersindical– han acceptat tornar a la mesa, però posen de condició que sigui per millorar les condicions laborals dels docents.
“Qui ha desvaloritzat aquest espai és el mateix departament. Si realment el defensen, que convoquin la mesa per arribar a un acord millor del que s’ha produït”, ha argumentat la portaveu nacional de la USTEC, Iolanda Segura, en acabar la reunió. “Si la mobilització ha obligat el departament a fer aquesta reunió, també pot obligar-lo a obrir un nou espai de negociació”, ha incidit. Només així, ha remarcat, es plantejaran retirar les vagues.
La resta de sindicats crítics amb l’acord també mantenen l’embat amb el departament. “Serà més intens que l’anterior”, ha assegurat el portaveu d’Intersindical Educació, Marc Martorell. “Que ens rebi el conseller és indicatiu que s’han fet ressò de les mobilitzacions, però estem en el dia de la marmota”, han afegit Ignasi Fernández, del sindicat Professors de Secundària (Aspec), el majoritari entre els docents d’institut.
La sensació, entre els sindicats, és que el govern descarta reobrir les negociacions, malgrat parlar de “mà estesa”. Que els inst a reprendre les converses a la mesa, però que, quan se’ls demana concreció, “defensen l’acord signat”, exposen. Les protestes, que prendran de forma “col·lectiva” amb els docents, possiblement amb una consulta o a través de les assemblees, s’anunciaran després de Setmana Santa.
Educació defensa l’acord
El secretari de Millora Educativa, Ignasi Giménez, que fa una “valoració positiva” de la reunió, ha defensat l’acord “de país”, la manera que ha trobat el departament per descriure el pacte amb UGT i CCOO, i ha remarcat que només parlaran amb els sindicats en el marc de la mesa sectorial. En tot cas, Giménez ha remarcat que la prioritat del Govern ara és “desplegar l’acord” existent.
La reunió amb el conseller arriba després de les mobilitzacions massives de la setmana passada i d’un primer intent dels sindicats de veure’s, dimarts passat, a la Universitat de Barcelona. El conseller Dalmau va convocar una ronda de contactes per separat, però ha acabat acceptant una reunió unitària aquest dijous a la tarda. Al matí, els quatre sindicats crítics han plantat el Govern i UGT i CCOO a la mesa sectorial ordinària.