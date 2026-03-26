La reunión entre los sindicatos educativos y el consejero de la presidencia, Albert Dalmau, de este jueves por la noche, ha terminado sin acuerdo y los sindicatos avanzan que convocarán nuevas jornadas de huelga en el tercer trimestre. En este encuentro, el Gobierno les ha pedido que regresen a la mesa sectorial y ha insistido en que no hay margen para mejorar el pacto alcanzado con UGT y CCOO. Los cuatro sindicatos críticos con el acuerdo –USTEC, Aspec, CGT y Intersindical– han aceptado volver a la mesa, pero ponen como condición que sea para mejorar las condiciones laborales de los docentes.

“Quien ha desvalorizado este espacio es el mismo departamento. Si realmente lo defienden, que convoquen la mesa para llegar a un acuerdo mejor del que se ha producido”, ha argumentado la portavoz nacional de la USTEC, Iolanda Segura, al finalizar la reunión. “Si la movilización ha obligado al departamento a hacer esta reunión, también puede obligarlo a abrir un nuevo espacio de negociación”, ha incidido. Solo así, ha remarcado, se plantearán retirar las huelgas.

El resto de sindicatos críticos con el acuerdo también mantienen el pulso con el departamento. “Será más intenso que el anterior”, ha asegurado el portavoz de Intersindical Educación, Marc Martorell. “Que nos reciba el consejero es indicativo de que se han hecho eco de las movilizaciones, pero estamos en el día de la marmota”, ha añadido Ignasi Fernández, del sindicato Profesores de Secundaria (Aspec), el mayoritario entre los docentes de instituto.

La portavoz de USTEC, Iolanda Segura, levantando el brazo en la cabecera de la manifestación de docentes en Barcelona | ACN

La sensación, entre los sindicatos, es que el gobierno descarta reabrir las negociaciones, a pesar de hablar de “mano tendida”. Que los insta a retomar las conversaciones en la mesa, pero que, cuando se les pide concreción, «defienden el acuerdo firmado”, exponen. Las protestas, que tomarán de forma “colectiva” con los docentes, posiblemente con una consulta o a través de las asambleas, se anunciarán después de Semana Santa.

Educación defiende el acuerdo

El secretario de Mejora Educativa, Ignasi Giménez, que hace una «valoración positiva» de la reunión, ha defendido el acuerdo “de país”, la manera que ha encontrado el departamento para describir el pacto con UGT y CCOO, y ha remarcado que solo hablarán con los sindicatos en el marco de la mesa sectorial. En todo caso, Giménez ha remarcado que la prioridad del Gobierno ahora es “desplegar el acuerdo” existente.

La reunión con el consejero llega después de las movilizaciones masivas de la semana pasada y de un primer intento de los sindicatos de verse, el martes pasado, en la Universidad de Barcelona. El consejero Dalmau convocó una ronda de contactos por separado, pero ha terminado aceptando una reunión unitaria este jueves por la tarde. Por la mañana, los cuatro sindicatos críticos han plantado al Gobierno y UGT y CCOO en la mesa sectorial ordinaria.