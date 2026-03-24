Els quatre sindicats que han impulsat les vagues massives dels docents llegeixen la ronda de contactes que ha convocat el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, com un “èxit” de la “força col·lectiva”, però encara no com una “rectificació”. La USTEC, Professors de secundària (Aspec), la CGT i Intersindical, les quatre agrupacions crítiques amb el pacte d’Educació amb la UGT i CCOO, han acusat l’executiu de voler-los “dividir”, amb la convocatòria de reunions independents dijous a la tarda, i han anunciat que hi assistiran plegats. “Volem que es parli de propostes concretes i exigim un compromís públic de reobrir les negociacions”, ha remarcat la portaveu de la USTEC, Iolanda Segura, des de la Universitat de Barcelona, l’espai que els sindicats havien escollit per reunir-se aquest dimarts amb Educació.
El conseller Dalmau, que va descartar assistir a la trobada d’aquest dimarts, ha citat la USTEC, el majoritari entre els docents, dijous a les 16:45 hores, en la primera d’un seguit de trobades amb sindicats convocades per “escoltar” els docents després de la vaga. En aquest sentit, els sindicats exigeixen reprendre les negociacions sobre les millores laborals amb les agrupacions presents al comitè de vaga i mantenen la unitat expressada la setmana passada. Els referents sindicals ja han respost formalment que hi assistiran junts.
“Si el Govern no seu amb nosaltres per parlar de propostes clares continuarem amb la mobilització”, ha remarcat sobre la trobada, Ramiro Gil, del sindicat Professors de secundària (Aspec), el majoritari als instituts públics. La CGT i la Intersindical també han remarcat la unió sindical del moment i han deixat clar que “no entraran” al joc d’Educació. “El PSC no és conscient de la diferència entre aquesta i altres mobilitzacions: estem més organitzades que mai”, ha apuntat Laia Estapé (CGT).
Els sindicats exigien al conseller Dalmau que cedeixi i reobri les converses amb totes les agrupacions en una mateixa taula i propostes concretes. En aquest sentit, demanen tenir un document concret abans de la trobada de dijous, amb una nova oferta que millori l’acord signat per UGT i CCOO. “Coneixem l’estratègia de convocar-nos per a no parlar de res. El conflicte continua obert, cal una rectificació”, ha sentenciat Ramiro Gil (Aspec). Els quatre sindicats recorden que el cansament està molt estès als centres i amenacen de convocar noves jornades de vaga el tercer trimestre si la trobada de dijous acaba sense bons resultats per als seus interessos. “El curs no acabarà amb normalitat”, és una de les frases més repetides a totes les compareixences.
Es neguen a anar a la mesa sectorial
D’altra banda, els sindicats descarten assistir a la mesa sectorial de dijous vinent, un òrgan de reunió rutinari entre Educació i els col·lectius sindicals per analitzar el dia a dia dels centres. “No podem fer veure que s’ha resolt el conflicte i que hi ha normalitat”, ha apuntat Segura. La mesa sectorial se celebrarà igualment, en aquest cas, només amb la presència de la UGT i CCOO. Els col·lectius crítics ja havien advertit que cap dels quatre punts de l’ordre del dia aterrava la negociació ni les millores laborals dels docents, un aspecte que el Govern dona per amortitzat amb l’acord signat pels sindicats minoritaris.