El Govern plantarà els sindicats de docents majoritaris –USTEC·STEs (IAC), Professors de Secundària (aspepc·sps), CGT i La Intersindical– aquest dimarts a la Universitat de Barcelona. Els docents proposaven reprendre les negociacions en un terreny “neutral” després de l’”èxit” de la vaga, però l’executiu no ha acceptat la trobada. El conseller de la presidència, Albert Dalmau, que ha respost els sindicats amb un mail, defensa la “importància” de “preservar els espais institucionals de treball” entre sindicats i administració. Una resposta “grotesca”, argumenten els sindicats, que acusen l’executiu de negociar el polèmic acord amb UGT i CCOO fora de la mesa de negociació. Els docents mantindran igualment la cimera prevista a la universitat i amenacen d'”escalar el conflicte” si el Govern no reactiva la negociació.
Els sindicats van citar l’executiu per a aquest dimarts després d’una setmana continuada de protestes arreu del país, culminades amb més de 100.000 persones –35.000, segons la Guàrdia Urbana– divendres davant del Parlament. En una compareixença prèvia a la manifestació, la portaveu de la USTEC, Iolanda Segura, demanava la presència en aquesta cimera del conseller Dalmau –que ha liderat les converses per l’absència mèdica d’Esther Niubó– i la del president Salvador Illa. Fonts sindicals consultades per El Món admeten que la reunió hauria coincidit amb el consell executiu del Govern, que el president reuneix cada dimarts al matí, però confiaven que hi pogués assistir alguna segona espasa del Departament.
Els sindicats mantenen que s’ha fet arribar la proposta a Educació durant el cap de setmana i que s’havien “intensificat” les converses amb els equips tant del conseller Dalmau com del president Illa. Aquestes mateixes fonts han explicat als mitjans de comunicació que el rector de la UB, Joan Guàrdia, està disposat a cedir un espai de la universitat “si hi ha acord entre totes les parts”, una situació que no s’ha acabat donant.
Educació planteja una ronda de contactes individual
Educació insisteix a treballar “amb ma estesa” a tots els sindicats, però demana fer-ho en el marc la mesa sectorial que ja estava convocada per a aquest dijous 26 de març. Des del Departament apunten que la reunió servirà per avançar en les millores “del conjunt del sistema educatiu” i remarquen que a la tarda, un cop celebrada la reunió, el conseller Albert Dalmau farà una ronda de trobades amb els sindicats presents a la mesa sectorial. El Departament justifica aquestes trobades individualitzades perquè el conseller no està en aquest espai de trobada i “vol reunir-se” amb els sindicats, que encara han de decidir si hi assisteixen o no.
La Intersindical, un dels quatre sindicats que ha convocat la vaga, no té representació a la mesa sectorial, amb la qual cosa quedaria exclosa d’aquesta ronda que fixa el Departament. “No hi som tots els que convoquem la vaga, però sí que hi són els dos que no fan vaga [CCOO i UGT]”, es queixa Marc Martorell, portaveu del sindicat, en declaracions a El Món. “Si vols resoldre un conflicte, t’has d’asseure a negociar amb qui tens el conflicte, no amb qui a tu et vingui de gust”, defensa.
Resposta unitària dels sindicats
En un comunicat conjunt, els quatre sindicats que convocaven la vaga carregant contra una resposta que està “fora de lloc”, essencialment, perquè és el Govern qui fixa l’ordre del dia d’aquestes trobades i cap dels quatre punts previstos a la reunió aterra qüestions vinculades les negociacions. Per tant, la resposta del Dalmau és “prepotent” i suposa “un nou error” de l’executiu, lamenten els docents. “El Govern està absolutament desbordat, incapaç de gestionar una crisi”, sentencia el comunicat.
La resposta del conseller, defensant els “espais institucionals” com a únics vàlids per a negociar, ha encès els ànims dels sindicats majoritaris. “El Govern va menystenir la mesa sectorial negociant d’esquena a la majoria sindical un pacte amb els sindicats minoritaris”, detallen les principals agrupacions. En aquest sentit, diferents veus sindicals presents a les negociacions –que van trencar-se després del pacte del Govern amb CCOO i UGT– han acusat l’executiu de “filtrar” l’acord amb aquests dos sindicats als mitjans “mentre encara estaven asseguts negociant”.
També acusen el Govern de fer un “teatre” en la darrera reunió “incorporant cessions ja negociades” a última hora. “Com pot ser que un sindicat faci una proposta, facis un recés de deu minuts, i tornis sabent quants diners exactes hi destinaràs”, argumenten algunes de les principals figures sindicals. Amb aquests antecedents, els sindicats entenen com una “provocació” els arguments que ha exposat el conseller per negar-se a participar de la reunió de dimarts.
La negativa del Govern era, en tot cas, previsible, sobretot tenint en compte les entrevistes que han concedit tant Illa com Dalmau aquest cap de setmana a diferents mitjans de comunicació. Fent equilibris, entre la defensa de l’acord actual i la cordialitat amb la resta de sindicats, tots dos han allunyat la possibilitat de reactivar les negociacions. “Estem disposats a parlar amb tothom, però l’acord és el que tenim sobre la taula i sobre aquest acord hem de parlar”, ha apuntat Dalmau en una entrevista a l’Ara. A El Periódico, el cap de l’executiu ha ratificat la seva voluntat de seure “amb tothom”, però amb un asterisc. “L’acord és el que és; és el millor que mai s’ha fet i és molt beneficiós per al conjunt dels docents”, apuntava Illa.
Mobilització històrica
Malgrat la negativa del Govern a reunir-se amb ells dimarts, els quatre sindicats que van cridar a la vaga mantenen la trobada prevista a la Universitat de Barcelona i amenacen amb noves mobilitzacions. Se senten forts després d’assolir registres lleugerament superiors a la vaga del passat mes de febrer. Segons el Departament, divendres van secundar l’aturada el 44% dels docents, tres punts més que el passat 11 de febrer. Una xifra que els sindicats eleven al 85%. Dades que “demostren que no estem en cap cas en una fase ordinària de negociació, sinó davant d’una crisi que ha generat el mateix govern”, apunten els sindicats, que exigeixen una “rectificació”.
La vaga de docents ha arreplegat el suport d’altres col·lectius, com ara els bombers, el personal administratiu del país o els pagesos, que en alguns punts del país han sortit amb els tractors per fer costat els mestres. La seva protesta també ha coincidit amb una vaga dels metges, que demanen un estatut propi. L’executiu desvincula les seves queixes de l’acció del Govern, al·legant que les condicions laborals dels facultatius s’han de negociar a Madrid, però el sindicat Metges de Catalunya avisa que el Govern té competències per crear-lo. Per ara, tampoc hi ha previst una reunió per aterrar aquest conflicte.