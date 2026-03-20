Docents i metges han complert les expectatives amb una doble manifestació massiva que ha portat els dos col·lectius davant del Parlament de Catalunya. Més de 100.000 persones –35.000 segons les dades de la Guàrdia Urbana– han participat de les dues marxes. En el cas dels docents, per demanar al Govern que sigui a la taula de negociació la setmana que ve per millorar el pacte que Educació va arribar amb els sindicats UGTi CCOO. Els metges també volen reunir-se amb l’executiu, en aquest cas, per negociar un conveni propi.
Els metges han fet via cap al Parlament els primers. Mig miler de persones han format part de la manifestació, que ha servit per reclamar un “diàleg real” amb el Departament de Salut, entre altres aspectes que s’han enrocat els darrers anys. Metges de Catalunya alerta que el conflicte “no es tancarà” així com així. Els manifestants, vestits amb bates blanques -l’uniforme de treball- han marxat amb missatge com a ‘Metge cansat, pacient maltractat’ i ‘Sanitat pública i de qualitat’. Salut xifra en un 6,7% el seguiment de la vaga mentre que el sindicat ho eleva fins al 35%.
Demostració de força dels docents
Paral·lelament, els docents han fet la seva. Ben aviat, diverses columnes han desfilat per la Meridiana, la Gran Via i la Diagonal. Els professionals de l’educació han pres els carrers de la capital de Catalunya, agafant el relleu dels metges, que han sortit de l’Hospital Clínic i han acabat al parc de la Ciutadella. Les dues capçaleres han acabat confluint-hi, malgrat que cadascú ha seguit la seva reivindicació.
Sota un ambient festiu i reivindicatiu, amb música –sonava Zoo i altres grups catalans i valencians reivindicatius– i pirotècnia, els docents han exhibit múscul davant de la manca d’entesa amb el Govern. El conseller Albert Dalmau, que ha assumit momentàniament la carpeta d’Educació, s’ha endut els calbots verbals dels manifestants, que en aquesta ocasió també han fet incidència en la necessitat que el president Salvador Illa s’uneixi a les converses.
Els sindicats, de fet, han fixat data, dia i hora per reactivar aquestes converses. Proposen veure’s dimarts vinent a les 10 hores. A l’edifici històric de la Universitat de Barcelona, una ubicació “neutral”. No fer-ho, han dit abans de la protesta, seria “negligent”. Les proclames i les proclàmes han acompanyat les declaracions dels sindicats. La protesta ha acabat davant del Parlament, blindat amb agents antiavalots dels Mossos d’Esquadra. Els sindicats hi han entrat, per reunir-se amb els grups de l’oposició, mentre alguns manifestant s’han quedat fora criticant els increments salarials que el Govern ha pactat amb els agents policials. “Menys policia, més educació”, han cridat, entre altres proclames.
La mobilització, convocada per USTEC·STEs, Professors de Secundària, la CGT i la Intersindical, ha tallat a les carreteres. Segons els sindicats, la vaga ha tingut un seguiment superior al 85%. Una xifra que Educació rebaixa al 40%. Una dada igualment superior a la de la vaga del passat 11 de febrer. La manifestació ha transcorregut sota el lema ‘Ja n’hi ha prou, millores laborals ja!’, tal com apuntava la pancarta de la capçalera, que ha ratllat els logos de la UGT i CCOO, que sí que han signat el pacte del Govern.
“Menys ràtios, més sous”
Durant la marxa dels docents s’han sentit diverses proclames, la majoria relatant un panorama complicat a les aules. “Lluitant també estem educant”, “Si això no s’arregla, guerra”, “Menys ràtios, més sous, “Això és resistència i supervivència”, s’ha sentit durant tota la marxa. En aquesta ocasió, també estaven cridats a la vaga els professionals educatius de la concertada, el personal d’atenció educativa, el d’administració i serveis, el del lleure educatiu i l’etapa 0-3. Aquests últims, demanant formar part del Departament d’Educació.
A les pancartes s’hi pot llegir proclames com “si lluitem podem perdre, si no lluitem estem perduts”, “vocació en extinció”, “ja n’hi ha prou” o “som país, som clau”. Una crida a la lluita que en dades mostra el múscul dels docents que han sortit al carrer. USTEC xifra el seguiment de la vaga -a la una del migdia- en el 85%, una xifra que la Conselleria d’Educació rebaixa dràsticament i situa el seguiment en el 39,64%, un seguiment que s’incrementa des de la darrera gran mobilització docent del mes de febrer, quan la conselleria va xifrar el seguiment en el 36,81%.