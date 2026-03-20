Quatre columnes de docents avancen des de diferents vies d’entrada a Barcelona fins a la plaça de Tetuan, punt de trobada de tots els manifestants abans de posar rumb cap al Parlament. Diferents marxes, comandades pels quatre sindicats que han convocat l’aturada –USTEC, Aspec, CGT i Intersindical– avancen lentament, sorolloses, amb centenars de pancartes, xiulets i traques de petards. Les columnes ja estan en marxa als dos extrems de la Gran Via, a la Meridiana i a la Diagonal. Totes elles es reuniran al centre de la ciutat, en una manifestació que es preveu novament massiva.
A la Meridiana, docents de diferents punts del país, sobretot de Barcelona i del Vallès, han començat a caminar minuts abans de les deu, provocant cues de cotxes a l’entrada de la ciutat. Centenars de docents s’han repartit entre els carrils d’anada i tornada de l’avinguda, amb una doble capçalera encapçalada sobretot per sindicalistes de la USTEC, a una banda, i de la CGT i Intersindical a l’altra. A l’altura de Garcilaso, un grupet de docents de la Sagrera els esperava amb xiulets, timbals i més pancartes. Entre els manifestants, alguns infants, la majoria fills de docents que participen de la vaga.
Els sindicats han convocat quatre marxes que confluiran a Tetuan. A l’extrem sud de la Gran Via, els docents s’han unit a l’altura de la Ciutat de la Justícia, i a l’altre extrem la columna ha començat a la Rambla Prim. L’última de les quatre marxes previstes ha sortit de la plaça de Francesc Macià. La Guàrdia Urbana ha tallat els accessos d’aquestes vies, provocant cues a l’entrada de Barcelona des de les 9:30 hores del matí, aproximadament. En la línia de les protestes d’aquesta setmana, la majoria de pancartes d’aquestes marxes assenyalen la falta de mans i la poca voluntat negociadora del Govern. També retreuen a UGT i CCOO el pacte que van signar sense ratificar-lo en una consulta a tots els docents.
A primera hora del matí, alguns piquets han tallat la ronda de Dalt. Mig miler de persones, les més matineres, han tallat l’entrada a Barcelona a l’altura del nus de la Trinitat. Un altre centenar han fet el mateix a l’altura de Vall Hebron. Més enllà de la capital, els talls també s’han produït a Esplugues i nodes importants de comunicació com l’AP-7 a l’altura de Badia, l’A2 a Abrera i la C-25 a Manresa. També s’ha dificultat la mobilitat de la C-17 a Gurb. En aquests punts, els docents han defensat els talls, remarcant que el “malestar” fa anys “que s’ha anat acumulant”.
Manifestació unitària
Els sindicats han convocat una protesta unitària al centre de Barcelona després de cinc dies de vaga. La manifestació, en contra de l’acord que el Govern va signar amb UGT i CCOO, sindicats minoritaris al sector, començarà a Tetuan i acabarà a les portes del Parlament. La imatge d’aquest divendres, amb milers de docents al carrer i talls de carreteres a primera hora, s’ha reproduït arreu del país durant tota la setmana, fruit d’una vaga territorialitzada que acaba amb la protesta conjunta d’aquest divendres.
A primera hora del matí, Educació ha xifrat en un 15,28% el seguiment de la vaga, amb dades només del 37% dels centres. Aquesta dada se n’anirà actualitzant al llarg del dia. Aquesta setmana, en què les aturades s’han dividit per territoris, la vaga ha tingut entre 30 i el 40%, segons la zona. Els sindicats han elevat la xifra al voltant del 65% a tots els punts. Les protestes dels docents d’aquest divendres coincideixen amb una doble jornada de vaga dels metges, que també tenen previst acabar la seva manifestació davant del Parlament.