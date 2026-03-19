Els sindicats de metges i de docents han contactat entre ells per saber què faran uns i altres aquest divendres. Malgrat no ser una acció premeditada, tots dos portaran les seves protestes davant del Parlament. No és una vaga col·lectiva, si bé hi ha elements que recorden a una aturada de país. Cadascú pensa en els seus, però tots dos assenyalen la poca entesa amb el Govern i les costures a punt de rebentar als serveis públics de Catalunya. Els mestres, més sorollosos, s’han aturat tota la setmana, en una vaga territorialitzada que s’acabarà aquest divendres amb una protesta unitària al centre de Barcelona. Els metges, que comparteixen molts dels neguits, també fan vaga, en aquest cas, dijous i divendres, per reivindicar un estatut propi. Els uns començaran la manifestació a l’Hospital Clínic; els altres, a la plaça de Tetuan. Però tots dos acabaran a les portes del Parlament.
“No té cap mena de sentit que un Govern s’estimi més que dos col·lectius com els nostres, que representen dos pilars bàsics de l’estat del benestar, siguin al carrer i no on hi hem de ser”, adverteix el secretari general de Metges de Catalunya, Xavier Lleonart, en conversa amb El Món. “Algú ha de posar-hi seny”, sentència. Iolanda Segura, portaveu de la USTEC, el sindicat majoritari dels docents, també fa notar que els diversos professionals dels serveis públics tenen “inquietuds molt similars”. Inquietuds, insisteix, que no veu que siguin “una prioritat per al Govern”. Aspec, la CGT i La Intersindical també formen part de la protesta, que ha rebut el suport dels Bombers i dels pagesos, que aquest dijous han acompanyat els docents amb els tractors a Girona, en la mobilització territorial.
El Govern, que ha retirat els pressupostos per tenir temps d’intentar convèncer ERC d’aprovar-los més endavant, haurà de fer front a una doble vaga que té elements comuns. Els mestres demanen una rebaixa de les ràtios a les aules, al·legant la “impossibilitat” de tenir una atenció “individualitzada i de qualitat” dels alumnes. És més, Segura apunta que, a Catalunya, un de cada tres alumnes requereix algun tipus d’atenció especial. “La complexitat a l’aula és molt gran i el ritme de treball, en molts casos, és massa elevat”, es queixa. Els metges no tenen alumnes, però sí pacients. I amb un argument similar, “millorar la qualitat assistencial”, demanen limitar el nombre de visites per professional a l’atenció primària. “Hem de posar límits a les condicions en què prestem assistència, si no és molt difícil fer-ho amb garanties”, sentència Lleonart.
Posar límit a les ràtios o al nombre de pacients és una de les reclamacions que els uneix, però no l’única. La sobrecàrrega de burocràcia, que els pagesos van fer mediàtica durant la seva particular revolta, també assetja metges i docents. Als centres sanitaris, aquest problema s’expressa en les tramitacions de baixes, l’abocament de dades en aplicatius i l’elaboració d’informes. I, a les escoles, a l’hora de posar notes o en la quantitat d’informes que han de fer o de protocols que han de seguir. “Hem d’omplir massa paperassa, així de senzill”, resumeix Segura, que veu en tots aquests procediments “una manera de control”. “Però això ens resta temps de preparar classes de qualitat”, lamenta la portaveu d’USTEC.
Suport de diferents sectors socials i econòmics
En les darreres hores, aquests dos col·lectius –principalment els docents– han rebut el suport d’altres sectors clau del país. Els bombers els han enviat una carta de suport i els pagesos han sortit amb ells al carrer. “Les seves reclamacions són les mateixes que fa temps que denuncia la pagesia del nostre país”, ha incidit Revolta Pagesa en un comunicat. Segura, que agreix les mostres de suport, insisteix en la “urgència” de “confluir totes aquestes forces per anar plegats i posar els serveis públics al centre dels pressupostos de la Generalitat”.
Metges de Catalunya també remarca la “bona sintonia” que hi ha entre diferents “sectors clau” del territori. “Ens respectem. Hi ha la intenció que les seves reivindicacions arribin a bon port, de la mateixa manera que ells ho volen amb nosaltres”, remarca Lleonart. Aquests col·lectius avisen que les protestes s’allargaran. El secretari general de Metges de Catalunya avisa que continuaran “com a mínim fins a l’estiu” o fins que aconsegueixin “una negociació real”. Una declaració similar a la dels docents. “Aquest país serà ingovernable. Hem fet talls de carretera i continuarem lluitant fins que hi hagi un acord ratificat per la majoria”, ha apuntat aquests dies Marc Martorell, portaveu d’Intersindical Educació.
Des de la USTEC detallen a El Món que l’aturada general de país s’ha arribat a posar sobre la taula, malgrat que la logística d’una acció d’aquesta magnitud “requereix temps i consensos molt amplis”. En tot cas, els docents podrien incentivar una vaga general a través de la Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC), l’organització confederal de la qual forma part la USTEC. “Ens podem unir tots els sectors que mantenim l’estat del benestar, perquè tenim preocupacions molt similars. És ambiciós, certament, però tampoc ho descartem”, remarca Segura.
Illa admet que s’ha d’anar “més enllà” amb els docents
Mentrestant, el Govern continua reticent a obrir una altra vegada converses amb els docents. Una situació que també denuncien els metges. La setmana començava amb un cop de porta del secretari de Millora Educativa, Ignasi Giménez, que en una entrevista a TV3 lloava el pacte amb UGT i CCOO. “El nostre horitzó i el nostre escenari és el de començar a desplegar tan aviat com sigui possible el conjunt de les mesures que ens està demanant la comunitat educativa”, afirmava, descartant noves converses. Menys taxatiu ha estat Salvador Illa al Parlament. “Hem fet passos per millorar la situació. S’han de fer més passos? Per descomptat que sí. El Govern els farà? Per descomptat que sí”, responia a les crítiques de la CUP, elogiant igualment un acord que s’ha fet “amb ma estesa” a tots els sindicats.
Els docents tanquen una setmana de mobilitzacions que va començar dilluns amb milers de persones al centre de Barcelona. La vaga unitària d’aquest divendres, que és d’abast nacional, culmina una setmana “exitosa” d’aturades territorialitzades, segons els sindicats, que han xifrat en un 65% el seguiment que se n’han anat fent per tot el país. El Departament d’Educació ha rebaixat la xifra entre el 30 i 40%, en funció del territori.
D’altra banda, els metges, que sumen gairebé una desena de protestes en poc més d’un any, mantenen el pols per l’estatut propi malgrat estar menys mobilitzats. Salut xifra en un 5,3% el seguiment de la vaga de facultatius d’aquest dijous (amb dades del matí) i Metges de Catalunya l’eleva al 31%. Respecte a aquestes dades, els sanitaris han denunciat la dificultat de fer vaga; no tant per la penalització econòmica com per la sobrecàrrega laboral dels dies següents, en què se’ls acumula les visites pendents. Aquest divendres, serà la segona jornada per als metges i la cinquena per als docents. Ara, amb l’edifici del Parlament com a testimoni.