La consellera de Salut, Olga Pané, ha obert la porta a canviar el model de guàrdies dels metges, que sumen una desena de protestes en poc més d’un any per reclamar millores laborals. En una entrevista a Catalunya Ràdio, la consellera ha descartat fer cap moviment per crear un conveni propi, la principal reclamació del col·lectiu, però ha avançat la creació d’un “grup de treball” per estudiar “alternatives” a les guàrdies actuals. Sobre la taula, la possibilitat de fer-les per torns o de només 12 hores. Ara, es fan majoritàriament 24 hores.
El moviment del departament no genera, en tot cas, cap mena d’entusiasme al principal sindicat de metges, que ha descartat participar d’aquesta trobada. “Lamentem que es creï un òrgan només per parlar de les guàrdies, quan ja existeix una taula específica amb els sindicats i els col·legis de metges que pot abordar aquesta qüestió”, explica a El Món el secretari general de Metges de Catalunya (MC), Xavier Lleonart.
El sindicat, que va rebre la convocatòria dimarts, remarca que la majoria dels professionals afectats per aquestes jornades maratonianes són metges i al·lega, en defensa de la seva negativa a assistir-hi, que la incidència d’aquestes guàrides eternes en altres categories és “absolutament testimonial”. “No tenim cap inconvenient que altres col·lectius negociïn les seves pròpies condicions, però no volem negociar les nostres amb altres sindicats que no representen majoritàriament els metges”, sentència Lleonart.
Els facultatius emmarquen aquest moviment en un “nou intent [del departament] de diluir-nos” i critiquen el que entenen com un menyspreu de la consellera a la taula de diàleg pròpia del col·lectiu mèdic. Durant l’entrevista, Pané ha elogiat aquest espai de trobada, que va reunir-se quinze vegades l’any passat i enguany ja suma tres trobades. “Som l’única comunitat autònoma que té aquesta taula”, ha expressat.
A l’altra banda, Lleonart qüestiona que la consellera “tregui pit” d’un espai “que ella mateixa buida de funcionalitat portant-se els temes a debatre a un nou espai conjunt de tots els col·lectius”. En altres entrevistes amb aquest diari, el secretari general també ha criticat que el departament segui amb ells per abordar qüestions que poc o res tenen a veure amb les seves condicions laborals.
Els metges veuen la gestió de les guàrdies una de les reclamacions “cabdals” de les seves protestes, i fins i tot acceptarien parlar-ne malgrat la negativa del departament a instaurar un conveni propi. “La prioritat continua sent abordar aquesta qüestió dins d’un conveni; però, d’acord, podem acceptar que es faci en un altre espai de diàleg. Ara bé, no acceptem que el tregui d’una taula només amb metges per moure-ho a una mesa més àmplia”, insisteix Lleonart.
Pané continua sense veure possible un conveni propi
Si la consellera Pané, amb les guàrdies, ha obert lleugerament la porta, amb el conveni propi continua sense mostrar fissures. La titular de Salut al·lega que hi ha una sentència del Tribunal Suprem que va anul·lar l’únic conveni negociat fins ara, remarcant que l’Institut Català de la Salut (ICS) té la capacitat de contractar personal i que no hi ha possibilitats de pactar amb els metges lluny del seu conveni. Una veritat a mitges, asseguren des de Metges de Catalunya: “La mateixa sentència explica de quina manera s’hauria d’haver fet el conveni perquè fos vàlid. És cert que la justícia el va tombar, però els mateixos magistrats manifesten els requisits que s’ha de seguir perquè un conveni com el que proposem sigui vàlid”, defensa Lleonart.
Els metges s’agafen a aquest punt per insistir en el conveni i recorden que l’Hospital Clínic en té un de particular “i no s’ha acabat el món”. Metges de Catalunya insisteix que la Generalitat té prou competències per negociar les seves condicions laborals, rebatent així els arguments de Salut, que reboten el gruix del conflicte a la taula del Ministeri de Sanitat. A Madrid, els metges estan negociant un nou estatut marc, que regula les seves condicions, però el sindicat català insisteix a aterrar aquesta qüestió amb el Govern.