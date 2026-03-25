La consejera de Salud, Olga Pané, ha abierto la puerta a cambiar el modelo de guardias de los médicos, quienes han protagonizado una decena de protestas en poco más de un año para reclamar mejoras laborales. En una entrevista en Catalunya Ràdio, la consejera ha descartado hacer algún movimiento para crear un convenio propio, la principal petición del colectivo, pero ha avanzado la creación de un “grupo de trabajo” para estudiar “alternativas” a las guardias actuales. Sobre la mesa, la posibilidad de hacerlas por turnos o de solo 12 horas. Actualmente, se realizan mayoritariamente de 24 horas.

El movimiento del departamento no genera, en todo caso, ningún tipo de entusiasmo en el principal sindicato de médicos, que ha descartado participar en este encuentro. “Lamentamos que se cree un órgano solo para hablar de las guardias, cuando ya existe una mesa específica con los sindicatos y los colegios de médicos que puede abordar esta cuestión”, explica a El Món el secretario general de Metges de Catalunya (MC), Xavier Lleonart.

El sindicato, que recibió la convocatoria el martes, destaca que la mayoría de los profesionales afectados por estas jornadas maratonianas son médicos y alega, en defensa de su negativa a asistir, que la incidencia de estas eternas guardias en otras categorías es “absolutamente testimonial”. “No tenemos ningún inconveniente en que otros colectivos negocien sus propias condiciones, pero no queremos negociar las nuestras con otros sindicatos que no representan mayoritariamente a los médicos”, sentencia Lleonart.

Xavier Lleonart, secretario general del sindicato Metges de Catalunya, en una entrevista con El Món | Mireia Comas

Los facultativos enmarcan este movimiento en un “nuevo intento [del departamento] de diluirnos” y critican lo que entienden como un menosprecio de la consejera a la mesa de diálogo propia del colectivo médico. Durante la entrevista, Pané elogió este espacio de encuentro, que se reunió quince veces el año pasado y este año ya suma tres encuentros. “Somos la única comunidad autónoma que tiene esta mesa”, expresó.

Por otro lado, Lleonart cuestiona que la consejera “saque pecho” de un espacio “que ella misma vacía de funcionalidad llevándose los temas a debatir a un nuevo espacio conjunto de todos los colectivos”. En otras entrevistas con este diario, el secretario general también ha criticado que el departamento se siente con ellos para abordar cuestiones que poco o nada tienen que ver con sus condiciones laborales.

Los médicos ven la gestión de las guardias como una de las reclamaciones “cruciales” de sus protestas, e incluso aceptarían hablar de ello a pesar de la negativa del departamento a instaurar un convenio propio. “La prioridad sigue siendo abordar esta cuestión dentro de un convenio; pero, de acuerdo, podemos aceptar que se haga en otro espacio de diálogo. Ahora bien, no aceptamos que se saque de una mesa solo con médicos para moverlo a una mesa más amplia”, insiste Lleonart.

La cabecera de la manifestación de médicos en Barcelona | Joan Mateu Parra (ACN)

Pané sigue sin ver posible un convenio propio

Si la consejera Pané, con las guardias, ha abierto ligeramente la puerta, con el convenio propio sigue sin mostrar fisuras. La titular de Salud alega que hay una sentencia del Tribunal Supremo que anuló el único convenio negociado hasta ahora, remarcando que el Instituto Catalán de la Salud (ICS) tiene la capacidad de contratar personal y que no hay posibilidades de pactar con los médicos fuera de su convenio. Una verdad a medias, aseguran desde Metges de Catalunya: “La misma sentencia explica de qué manera se debería haber hecho el convenio para que fuera válido. Es cierto que la justicia lo anuló, pero los mismos magistrados manifiestan los requisitos que se deben seguir para que un convenio como el que proponemos sea válido”, defiende Lleonart.

Los médicos se aferran a este punto para insistir en el convenio y recuerdan que el Hospital Clínic tiene uno particular “y no se ha acabado el mundo”. Metges de Catalunya insiste en que la Generalitat tiene suficientes competencias para negociar sus condiciones laborales, rebatando así los argumentos de Salud, que devuelven el grueso del conflicto a la mesa del Ministerio de Sanidad. En Madrid, los médicos están negociando un nuevo estatuto marco, que regula sus condiciones, pero el sindicato catalán insiste en aterrizar esta cuestión con el Gobierno.