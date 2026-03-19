Los médicos también han convocado una doble jornada de huelga, este jueves y viernes, para pedir al Departamento de Salud que se siente a negociar un convenio médico catalán. El sindicato Metges de Catalunya (MC) no se conforma con la negociación del nuevo estatuto marco a nivel estatal, e insiste en crear un nuevo modelo específico para los facultativos de Cataluña. “Puede haber una norma básica, como es el estatuto marco de los médicos o el Estatuto de los Trabajadores, pero el Gobierno tiene competencias para ir más allá”, resume el secretario general de MC, Xavier Lleonart, en conversación con El Món.

Los médicos lamentan que el Gobierno no ha querido sentarse con ellos para debatir una serie de reivindicaciones básicas, que podrían entrar dentro de este nuevo acuerdo catalán, entre las cuales está la reducción de jornada o una mejor regulación de las guardias. Los médicos iniciaron las protestas en enero del año pasado, coincidiendo con la renegociación del estatuto marco en Madrid –donde piden un estatuto propio para los médicos diferenciado del resto del sector sanitario–, pero aseguran que el Gobierno solo los ha llamado para hablar “de otros temas”. Critican que el ejecutivo sí que les haya querido explicar el conjunto de inversiones que prevé el presupuesto –el proyecto que finalmente se ha retirado– en materia de sanidad, pero que, en cambio, los “esquive” para hablar de sus condiciones.

Xavier Lleonart, secretario general del sindicato Metges de Catalunya, en una atención a El Món | Mireia Comas

En este contexto, Metges de Catalunya presenta la huelga como una manera de “intensificar la presión” sobre el Gobierno. Priorizan nueve medidas, entre las cuales, reformar el régimen actual de jornada complementaria y los descansos posteriores a las guardias, y proponen aumentar la retribución por hora de guardia. También piden anticipar la edad de jubilación y limitar las agendas de los médicos y médicas de familia. En palabras de Lleonart, “poner límites a las condiciones de trabajo para ganar en asistencia» al paciente.

La huelga coincide con la de los maestros

Las protestas de los médicos coinciden con la semana de huelgas que han impulsado los docentes, críticos, en este caso, con el acuerdo que el Gobierno ha firmado con la minoría sindical de UGT y CCOO, los únicos que han firmado el pacto y que no representan ni un tercio de los docentes. Ambos sectores harán una manifestación de país –por separado– este viernes en el centro de Barcelona, con final en el Parlamento de Cataluña.

Una manifestación de médicos durante la última jornada de huelga, hace un mes | David Zorrakino (Europa Press)

En el caso de los médicos, este jueves hay un primer ensayo. El sindicato “convertirá” la plaza Universidad de Barcelona en un “speakers’s corner” –un atril abierto al público–, según explican en un comunicado. “Profesionales y pacientes podrán compartir sus reflexiones sobre la situación de la sanidad pública catalana», anuncian. Además, representantes de la organización repartirán folletos informativos para concienciar a la ciudadanía de que sus reivindicaciones «también están dirigidas a mejorar las condiciones asistenciales”, apunta el sindicato.

“Los médicos estamos hartos de que el resto decida por nosotros. Si hemos de tener condiciones diferentes, preferimos decidirlas nosotros. Por eso pedimos al Gobierno que vaya más allá del estatuto marco”, detalla Lleonart. El plato fuerte será mañana, viernes. La manifestación comenzará en el Hospital del Mar de Barcelona y terminará en el Parlamento, coincidiendo con la protesta que también harán los docentes.