Después de la movilización de los médicos -junto con los docentes– el pasado viernes a las puertas del Parlamento desde el Gobierno comienza a dar sus resultados. En una entrevista realizada en Catalunya Ràdio y recogida por la ACN, la consejera de Salud, Olga Pané, ha abierto la puerta a la negociación de las guardias de 24 horas de los profesionales sanitarios, una de las grandes reivindicaciones del sector. Pané ha destacado que el Departamento de Salud ha convocado un grupo de trabajo para analizar alternativas a las guardias de 24 horas, como por ejemplo reducirlas a 12 horas. “Hay otros colectivos que trabajan continuamente, pero lo hacen por turnos”, ha añadido.

A pesar de esto, la titular de salud sí que, casi, ha cerrado la puerta a que los médicos puedan tener un convenio propio. Pané, además, ha presumido de que en los últimos años los facultativos y enfermeras del país han podido disfrutar de mejoras salariales importantes y destaca que Cataluña es la segunda región en el Estado español en salarios de especialistas. Además, Pané también ha destacado que Cataluña está a la cabeza en cuanto a las condiciones de la Primaria, solo superada por Ceuta y Melilla y en paralelo con Murcia.

La cabecera de la manifestación de médicos en Barcelona. | Joan Mateu Parra (ACN)

La consejera presume de la gestión del Gobierno

Pané, sin embargo, sí que ha querido presumir de la labor y la gestión del Gobierno en la negociación con los médicos. La titular de Salud se ha quitado las responsabilidades de encima asegurando que no es el Departamento de Salud quien contrata a los médicos, sino el ICS o los centros concertados y se pacta un convenio con los profesionales. “Tú no puedes pactar al margen de estos convenios. Una vez que se probó en el juzgado lo anuló”, ha destacado Pané. La consejera de Salud ha querido destacar que en Cataluña es de los pocos lugares del Estado español donde hay una mesa de debate y diálogo permanente con los profesionales sanitarios reuniéndose 15 veces durante el 2025 y el 2026 tres veces. Pané también ha querido destacar que en los últimos años se ha mejorado el sueldo de los médicos y las enfermeras y que, desde el 2020, se ha aumentado en cerca de 5.000 millones el gasto sanitario en el país.