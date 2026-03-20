Los médicos toman Barcelona para reclamar mejoras laborales y «diálogo real»

Este viernes 20 de marzo de 2026 quedará marcado por las constantes reivindicaciones de dos sectores estructurales de Cataluña como son la educación y la sanidad. Cerca de medio millar de personal sanitario se ha concentrado esta mañana en el Hospital del Mar, desde donde han leído un discurso reivindicando la sanidad pública y apelando al diálogo de la Consejería de Salud. No ha sido hasta las once y media que los médicos han comenzado la marcha hasta el Parlamento de Cataluña donde coincidirán con la movilización del sector educativo.

Los profesionales sanitarios, convocados por el sindicato Metges de Catalunya, han protagonizado la novena jornada de huelga desde octubre; una nueva jornada de protestas en las cuales piden a la Consejería de Salud y al Gobierno de la Generalitat de Catalunya un «diálogo real» con los responsables políticos del sector sanitario. Esta no ha sido la única reivindicación hecha por parte de los profesionales sanitarios, ya que en la pancarta que encabeza la manifestación se puede leer la proclama ‘¡Convenio médico, ya!’ y entre los cánticos y demandas hechas por los manifestantes está la de «medidas estructurales» para evitar la sobrecarga laboral del personal sanitario. Los manifestantes, vestidos con batas blancas -el uniforme de trabajo- han marchado con mensajes como ‘Médico cansado, paciente maltratado’ y ‘Sanidad pública y de calidad’ y desde el sindicato Metges de Catalunya denuncian que el Departamento de Salud los sigue «ignorando».

Metges de Catalunya alerta que el conflicto «no se cerrará» así como así

En declaraciones hechas a los medios y recogidas por la ACN el secretario general de Metges de Catalunya, Xavier Lleonart, ha querido lanzar una advertencia al Gobierno asegurando que el conflicto con los profesionales «no se cerrará hasta que no haya una negociación directa y real con la administración para mejorar uno de los pilares básicos del estado del bienestar» y denuncia que el ejecutivo catalán está lanzando balones fuera y «hace como si oyera llover» ante las reivindicaciones del sector.

De hecho, Lleonart ha denunciado que el Gobierno no tiene la voluntad de desbloquear la situación ni de hablar con el sindicato. «En el caso del colectivo médico no se ha sentado a negociar, por mucho que haya consejeros y consejeras que se empeñen en decirlo, no es cierto» ha asegurado el secretario general de Metges de Catalunya quien ha asegurado que si no se pone manos a la obra el sistema sanitario «acabará colapsado como Rodalies».

Manifestación de médicos en Barcelona, con la Sagrada Familia de fondo.| Joan Mateu Parra (ACN)

Baile de cifras entre el departamento y Metges de Catalunya

La jornada de huelga, que se prevé histórica por la coincidencia con las reclamaciones del sector educativo, ha vivido el habitual baile de cifras sobre el seguimiento. Desde la Generalitat de Catalunya cifran en un 6,7% el seguimiento de la huelga, una cifra muy alejada de la que ofrece el sindicato catalán Metges de Catalunya, ya que el sindicato eleva el seguimiento de la huelga hasta el 35% en toda Cataluña. En cuanto a las cuatro capitales catalanas el seguimiento más alto se ha producido en Barcelona, donde ha sido del 40% por el 32% de Girona, el 29% de Tarragona y el 26% en Lleida. En el caso del ámbito asistencial cifran en un 39% el seguimiento de la huelga de los profesionales de la atención primaria mientras que en el personal de los hospitales la cifran en un 30%.