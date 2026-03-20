Els metges prenen Barcelona per reclamar millores laborals i “diàleg real”

Aquest divendres 20 de març de 2026 quedarà marcat per les constants reivindicacions de dos sectors estructurals de Catalunya com és l’educació i la sanitat. Prop de mig miler de personal sanitari s’ha concentrat aquest divendres al matí a l’Hospital del Mar, des d’on han llegit un discurs reivindicant la sanitat pública i apel·lant al diàleg de la Conselleria de Salut. No ha estat fins a dos quarts de dotze que els metges han començat la marxa fins al Parlament de Catalunya on coincidiran amb la mobilització del sector educatiu.
Els professionals sanitaris, convocats pel sindicat Metges de Catalunya, han protagonitzat la novena jornada de vaga des de l’octubre; una nova jornada de protestes en les quals demanen a la Conselleria de Salut i el Govern de la Generalitat de Catalunya un “diàleg real” amb els responsables polítics del sector sanitari. Aquesta no ha estat l’única reivindicació feta per part dels professionals sanitaris, ja que a la pancarta que encapçala la manifestació s’hi pot llegir la proclama ‘Conveni mèdic, ja!’ i entre els càntics i demandes fetes pels manifestants hi ha la de “mesures estructurals” per evitar la sobrecàrrega laboral del personal sanitari. Els manifestants, vestits amb bates blanques -l’uniforme de treball- han marxat amb missatge com a ‘Metge cansat, pacient maltractat’ i ‘Sanitat pública i de qualitat’ i des del sindicat Metges de Catalunya denuncien que el Departament de Salut els continua “ignorant”.
Metges de Catalunya alerta que el conflicte “no es tancarà” així com així
En declaracions fetes als mitjans i recollides per l’ACN el secretari general de Metges de Catalunya, Xavier Lleonart, ha volgut llançar una advertència al Govern assegurant que el conflicte amb els professionals “no es tancarà fins que no hi hagi una negociació directa i real amb l’administració per millorar un dels pilars bàsics de l’estat del benestar” i denuncia que l’executiu català està llençant pilotes fora i “fa com si sentís ploure” davant les reivindicacions del sector.
De fet, Lleonart ha denunciat que el Govern no té la voluntat de desencallar la situació ni de parlar amb el sindicat. “En el cas del col·lectiu mèdic no s’ha assegut a negociar, per molt que hi hagi consellers i conselleres que s’entestin a dir-ho, no és cert” ha assegurat el secretari general de Metges de Catalunya qui ha assegurat que si no es posa fil a l’agulla el sistema sanitari “acabarà col·lapsat com Rodalies”.
Ball de xifres entre el departament i Metges de Catalunya
La jornada de vaga, que es preveu històrica per la coincidència amb les reclamacions del sector educatiu, ha viscut l’habitual ball de xifres sobre el seguiment. Des de la Generalitat de Catalunya xifren en un 6,7% el seguiment de la vaga, una xifra molt allunyada a la que ofereix el sindicat català Metges de Catalunya, ja que el sindicat eleva el seguiment de la vaga fins al 35% a tota Catalunya. Pel que fa a les quatre capitals catalanes el seguiment més alt s’ha produït a Barcelona, on ha estat del 40% pel 32% de Girona, el 29% de Tarragona i el 26% a Lleida. En el cas de l’àmbit assistencial xifren en un 39% el seguiment de la vaga dels professionals de l’atenció primària mentre que en el personal dels hospitals la xifren en un 30%.