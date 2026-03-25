Després de la mobilització dels metges -juntament amb els docents– el passat divendres a les portes del Parlament des del Govern comença a donar els seus resultats. En una entrevista feta a Catalunya Ràdio i recollida per l’ACN la consellera de Salut, Olga Pané, ha obert la porta a la negociació de les guàrdies de 24 hores dels professionals sanitaris, una de les grans reclamacions del sector. Pané ha destacat que el Departament de Salut ha convocat un grup de treball per analitzar alternatives a les guàrdies de 24 hores com per exemple rebaixar-les a 12 hores. “Hi ha altres col·lectius que treballen continuadament, però ho fan a torns”, ha afegit.
Malgrat això, la titular de salut sí que, gairebé, ha tancat la porta a què els metges puguin tenir un conveni propi. Pané, a més, ha tret pit que en els darrers anys els facultatius i infermeres del país han pogut gaudir de millores salarials importants i destaca que Catalunya és la segona regió a l’Estat espanyol en salaris d’especialistes. A més, Pané també ha destacat que Catalunya està al capdavant pel que fa a les condicions de la Primària només superada per Ceuta i Melilla i en paral·lel amb Múrcia.
La consellera treu pit de la gestió del Govern
Pané, però, sí que ha volgut treure pit de la labor i la gestió del Govern en la negociació amb els metges. La titular de Salut s’ha espolsat les responsabilitats de sobre assegurant que no és el Departament de Salut qui contracta els metges, sinó l’ICS o els centres concertats i es pacta un conveni amb els professionals. “Tu no pots pactar a banda d’aquests convenis. Una vegada que es va provar el jutjat ho va tombar”, ha destacat Pané. La consellera de Salut ha volgut destacar que a Catalunya és dels pocs llocs de l’Estat espanyol on hi ha una taula de debat i diàleg permanent amb els professionals sanitaris reunint-se 15 vegades durant el 2025 i el 2026 tres cops. Pané també ha volgut destacar que en els darrers anys s’ha millorat el sou dels metges i les infermeres i que, des del 2020, s’ha augmentat en prop de 5.000 milions la despesa sanitària al país.