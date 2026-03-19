Els metges també han convocat una doble jornada de vaga, aquest dijous i divendres, per demanar al Departament de Salut que segui a negociar un conveni mèdic català. El sindicat Metges de Catalunya (MC) no en té prou amb la negociació del nou estatut marc a escala estatal, i insisteix a crear un nou model específic per als facultatius de Catalunya. “Pot haver-hi una norma bàsica, com és l’estatut marc dels metges o l’Estatut dels Treballadors, però el Govern té competències per anar més enllà”, resumeix el secretari general de MC, Xavier Lleonart, en conversa amb El Món.
Els metges lamenten que el Govern no ha volgut seure amb ells per debatre un seguit de reivindicacions bàsiques, que podrien entrar dins d’aquest nou acord català, entre les quals hi ha la reducció de jornada o una millor regulació de les guàrdies. Els metges van iniciar les protestes el gener de l’any passat, coincidint amb la renegociació de l’estatut marc a Madrid –on demanen un estatut propi per als metges diferenciat de la resta del sector sanitari–, però asseguren el Govern només els ha cridat per parlar “d’altres temes”. Critiquen que l’executiu sí que els hagi volgut explicar el recull d’inversions que preveuen el pressupost –el projecte que finalment s’ha retirat– en matèria de sanitat, però que, en canvi, els “esquivi” per parlar de les seves condicions.
En aquest context, Metges de Catalunya presenta la vaga com una manera d’“intensificar la pressió” sobre el Govern. Prioritzen nou mesures, entre les quals, reformar el règim actual de jornada complementària i els descansos posteriors a les guàrdies, i proposen augmentar la retribució per hora de guàrdia. També demanen anticipar l’edat de jubilació i limitar les agendes dels metges i metgesses de família. En paraules de Lleonart, “posar límits a les condicions de treball per guanyar en assistència” al pacient.
La vaga coincideix amb la dels mestres
Les protestes dels metges coincideixen amb la setmana de vagues que han impulsat els docents, crítics, en aquest cas, amb l’acord que el Govern ha signat amb la minoria sindical d’UGT i CCOO, els únics que han signat el pacte i que no representen ni un terç dels docents. Tots dos sectors faran una manifestació de país –per separat– aquest divendres al centre de Barcelona, amb final al Parlament de Catalunya.
En el cas dels metges, aquest dijous hi ha un primer tastet. El sindicat “convertirà” la plaça Universitat de Barcelona en un “speakers’s corner” –un faristol obert al públic–, segons expliquen en un comunicat. “Professionals i pacients podran compartir les seves reflexions sobre la situació de la sanitat pública catalana”, anuncien. A més, representants de l’organització repartiran fulletons informatius per conscienciar la ciutadania que les seves reivindicacions “també s’adrecen a millorar les condicions assistencials”, apunta el sindicat.
“Els metges estem farts que la resta decideixi per nosaltres. Si hem de tenir condicions diferents, preferim decidir-les nosaltres. Per això demanem al Govern que vagi més enllà de l’estatut marc”, detalla Lleonart. El plat fort serà demà, divendres. La manifestació començarà a l’Hospital del Mar de Barcelona i acabarà al Parlament, coincidint amb la protesta que també faran els docents.