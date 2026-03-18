El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha apel·lat a l’”estabilitat” i la “responsabilitat” en una declaració institucional després que PSC i Esquerra Republicana han acordat que el Govern retiri els pressupostos del Parlament de Catalunya per donar “més temps” a la negociació. Conscient que amb la situació actual divendres l’executiu podia patir un revés parlamentari, el president ha manifestat que “cal estabilitat perquè és el fonament indispensable perquè un país funcioni i alliberi tot el seu potencial”. “Cal responsabilitat per arribar a acords amplis i duradors que ens permetin guanyar l’economia i les polítiques socials del país, ha afegit, i ha demanat que “és l’hora que la responsabilitat vagi més enllà de la retòrica”.
Des de la Sala Torres Garcia del Palau de la Generalitat, Illa ha insistit que ara toca convertir la resposabilitat en “fets i en solucions”. “Avui aquesta responsabilitat du a un nom de recursos, du a un nom de pressupostos”, ha defensat, i ha afirmat que la convicció de “garantir l’estabilitat i actuar amb responsabilitat és la que ens permet assolir aquest acord”. “No ens podem permetre el luxe de posar en risc l’escut social que les famílies, els treballadors, les treballadores i les empreses necessiten”, ha advertit.
Illa, d’altra banda, ha anunciat que demà convocarà un Consell Executiu extraordinari per aprovar immediatament un únic suplement de crèdit amb l’objectiu de disposar dels recursos necessaris per fer funcionar adequadament els serveis públics. Així mateix, ha assegurat que els acords assolits fins ara amb Comuns i agents econòmics i socials es mantindran intactes. “Els vull agrair la responsabilitat demostrada que ens ha permès aconseguir bons acords per millorar la vida dels 8 milions de catalans i catalanes”, ha exposat.
“Treballarem per tenir pressupostos”
El president de la Generalitat també ha afirmat que a partir d’aquest dimarts el Govern treballarà perquè Catalunya “tingui pressupostos amb la força i unitat de la majoria parlamentària progressista”. “Intensificarem les negociacions”, ha anunciat, i ha afirmat que “quan la majoria progressista avança, Catalunya avança”. Illa ha defensat que l’executiu sempre ha tingut clar que Catalunya necessita pressupostos i ha defensat que han actuat pensant “en l’interès general i el bé comú.” “També teníem clar que volem fer realitat uns pressupostos de la mà de les forces progressistes de Catalunya”, ha afegit, i ha remarcat que han respectat “els seus temps i consensuat les seves propostes”. “Així ho hem fet i així ho farem, perquè més que mai Catalunya necessita estabilitat i responsabilitat”, ha conclòs.