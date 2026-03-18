El president de la Generalitat, Salvador Illa, i el seu executiu han intentat les darreres setmanes que Esquerra Republicana s’obrís a retirar l’esmena de retorn i permetre que els pressupostos superessin el debat a la totalitat previst per aquest divendres, però no se n’ha sortit perquè els d’Oriol Junqueras no han cedit a la pressió i han mantingut l’IRPF com a “línia vermella”, i no hi ha hagut cap gest de Madrid en aquest terreny. Davant aquest escenari de bloqueig i després les converses d’última hora entre republicans i socialistes, amb una reunió entre Illa i Junqueras, el Govern ha acordat amb ERC retirar els comptes per donar “més temps” a la negociació. És una decisió que Illa ha pres conscient que aquests són els únics pressupostos que podrà aprovar aquesta legislatura, perquè l’any 2027 s’obre un nou cicle electoral amb les eleccions municipals i també hi hauria comicis al Congrés i el Senat, sempre que Pedro Sánchez esgoti la legislatura. De moment, ERC i l’executiu d’Illa han guanyat temps. Es donen marge fins a “finalitzar l’actual període de sessions parlamentàries”, que acaba al juliol, i un període en el qual Maria Jesús Montero ja haurà abandonat el Ministeri d’Hisenda per centrar-se en les eleccions andaluses.
L’acord entre PSC i Esquerra Republicana no està exempt de costos polítics, perquè s’ha fet públic 24 hores després que la consellera d’Economia, Alícia Romero, negués –en una entrevista al programa Cafè d’Idees, de Ràdio 4 i La 2 Cat de TVE– que l’opció de retirar els pressupostos estava sobre la taula. Una tesi que hores més tard va ratificar la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, i portaveu del Govern, Sílvia Paneque, en la roda de premsa posterior al Consell Executiu, on també va deixar clara la intenció del Govern: “Volem que divendres es tramiti el pressupost i que Esquerra Republicana retiri aquesta esmena a la totalitat”. El bloqueig de la situació, perquè ERC no estava disposada a fer el gest que li reclamava el Govern si no s’oferien garanties amb l’IRPF per part de l’executiu espanyol, ha provocat que Illa hagi decidit fer marxa enrere per estalviar-se un revés parlamentari i ha retirat els pressupostos del Parlament, tal com havia demanat la formació republicana. I no és un gest qualsevol, perquè és el primer cop en la història que un president de la Generalitat retira el projecte de llei de pressupostos després d’haver-lo presentat al Parlament. “Ho tornaria a fer”, ha defensat el mateix Illa en seu parlamentària aquest dimecres a la tarda.
Després d’oficialitzar-se l’acord amb un comunicat conjunt on les dues formacions es comprometen “a negociar per aprovar uns pressupostos”, Salvador Illa ha fet una breu declaració institucional per demanar “estabilitat” i “responsabilitat” a ERC, i ha evidenciat el seu malestar amb els republicans. De fet, la setmana passada Illa va reclamar a ERC que fes el que havia fet ell l’any 2023. “No els demano res que jo no hagi fet abans”, va dir recordant que els socialistes, amb ell al capdavant, havien donat suport als comptes de l’executiu de Pere Aragonès després de la sortida de Junts per Catalunya del govern de coalició. Illa ha aprofitat la compareixença per reactivar la pressió. Després, ja al Parlament, durant la sessió de control ha afirmat que “hi haurà pressupostos” i ha afirmat que vol acabar el seu camí amb els socis d’investidura. “Avui hem arribat a un acord perquè hi hagi un pressupost a Catalunya”, ha assegurat en seu parlamentària en referència a l’acord entre PSC i ERC.
ERC rebaixa el to de l’exigència sobre l’IRPF, però avisa Illa
Per la seva banda, Oriol Junqueras ha optat per rebaixar el to després que l’executiu hagi cedit amb la retirada dels comptes de la cambra i la decisió d’aprovar immediatament un únic suplement de crèdit, que assegura que els recursos necessaris per fer funcionar “adequadament” els serveis públics. Durant la seva compareixença a la seu nacional d’ERC, al carrer Calàbria, el líder del partit ha mostrat un to conciliador i ha rebaixat la importància de l’IRPF per negociar els pressupostos. De “línia vermella” a una “condició molt important” per negociar amb el PSC. “Què volem? Negociar el millor pressupost possible, en les millors condicions possibles, assegurant el màxim per a Catalunya, el màxim en recursos, eines i competències. L’IRPF és una d’aquestes eines, una d’aquestes competències. N’hi ha moltes altres”, ha remarcat el líder republicà. Durant la sessió de control del matí, el president del grup parlamentari d’ERC, Josep Maria Jové, també ha mostrat un to conciliador i ha agraït el “gest” de retirar els comptes per donar més temps a la negociació i a avançar en els pactes d’investidura. “Hem demostrat sobradament al llarg d’aquests mesos, amb el compliment dels anteriors acords, que som flexibles”, ha dit després de citar el traspàs de la gestió de l’IRPF a la Generalitat i el compromís del govern espanyol que no ha arribat. Tot i això, Jové ha deixat clar que ERC “no se sent responsable” del moviment d’Illa.
Jové hi ha tornat durant la compareixença d’Illa que s’ha fet a la tarda, que ja estava prevista, a petició de Junts, per “la situació de col·lapse que pateix Catalunya”. Aquí el to ja no ha estat tan conciliador i ha reclamat a Illa tenir la “garantia” que el PSC complirà i no trairà el pactat amb els republicans. En aquest sentit, ha exigit que compleixi el que s’ha acordat amb ERC en matèria d’IRPF per poder “acompanyar i fer possible la concreció d’aquests compromisos” en uns pressupostos. “Han de reconèixer que són 42 diputats, ni un més, i no tenen majoria”, li ha recordat, i li ha deixat clar que “amagar el cap sota l’ala i no reconèixer el conflicte de fons” entre Catalunya i Espanya genera “inestabilitat de fons”. A més, Jové ha replicat a l’al·lusió d’Illa sobre el suport dels comptes d’Aragonès del 2023 i el 2024, i li ha retret que ho faci servir com a argument per pressionar Esquerra. El líder republicà al Parlament ha marcat distàncies entre aquelles dues ocasions i la d’ara perquè, segons ha dit, “una cosa és condicionar una negociació per poder gestionar l’IRPF i una altra, ben diferent, és condicionar uns pressupostos a un casino, a una autopista o a una ampliació de l’aeroport”. “Ens hem donat més temps perquè es compleixi tot allò que vam pactar en la investidura”, ha sentenciat.
L’oposició critica el “Dragon Khan”, els malabarismes socialistes per les eleccions andaluses i la “comèdia”
L’oposició ha aprofitat la situació per ficar-hi cullerada. Junts per Catalunya ha qualificat de “fracàs, desgavell, irresponsabilitat, inestabilitat i espectacle” els fets aquests últims dies, i ha acusat Illa d’haver “jugat amb el país”. “Retirant els pressupostos ha fet un paperot que s’hauria pogut estalviar. El país no es pot permetre aquest vodevil. Ha tornat el fracàs del Dragon Khan”, ha dit presidenta del principal grup de l’oposició, Mònica Sales, en referència a la inestabilitat dels governs durant el tripartit a la dècada dels 2000. Per la seva banda, el diputat de la CUP Xavier Pellicer ha retret a Illa no haver estat a l’altura de Catalunya: “Pot presumir d’estabilitat i desestabilitzar el país; presumir d’estar contra l’extrema dreta i alimentar-la; presumir de fer grups de treball pels efectes de la guerra sense concrecions; i presumir de responsabilitat i haver de retirar els pressupostos per evitar un ridícul majúscul”. Així mateix, ha ironitzat sobre el fet que el president de la Generalitat ha “presumit d’haver arribat a desacords”. “Una retirada a temps és una victòria? Creu que compleix amb les seves promeses de bon govern i estabilitat?”, ha qüestionat.
Finalment, el líder del PP de Catalunya, Alejandro Fernández, ha acusat Illa de retirar els pressupostos 2026 “per enganyar els andalusos al juny”, en referència a les eleccions a què concorrerà la ministra d’Hisenda, María Jesús Montero, com a candidata socialista, i a la petició d’Esquerra que Catalunya recapti l’IRPF. “El més sorprenent de tot és la lleugeresa i desvergonyiment amb què vostès mateixos van explicant que no poden enviar a les urnes andaluses la ministra Montero amb un acord pressupostari aquí”, ha etzibat. L’extrema dreta de Vox ha reclamat eleccions i també ha situat la decisió d’Illa amb la voluntat d’esperar que passin les eleccions andaluses per “que li cedeixin l’IRPF”. La líder d’Aliança Catalana, Sílvia Orriols, ha evitat fer referència a la retirada dels pressupostos durant la sessió de control parlamentària, però a través d’una piulada a la xarxa X ha carregat contra ERC, per “abaixar-se els pantalons” davant els socialistes per “mantenir càrrecs i retribucions”. “No tenim cap dubte que acabaran aprovant els pressupostos”, ha afegit durant la sessió de la tarda, on ha reiterat que ERC i PSC “fan comèdia”.