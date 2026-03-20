La negociació dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya entre el Govern i Esquerra Republicana de Catalunya ha estat plagada d’estira-i-arronses amb la recaptació de l’IRPF com l’eix sobre el qual han pivotat totes les negociacions entre republicans i socialistes. De fet, després que el Govern retirés el projecte de pressupostos, la consellera d’Economia, Alícia Romero, ha assenyalat que la formació republicana ha “apartat” el condicionant de l’IRPF per a aprovar els comptes catalans.
La titular d’economia, en una entrevista a TV3 recollida per l’ACN, ha assegurat que entre els republicans i els socialistes s’han generat “confiances i complicitats” després de gairebé dos anys de negociacions per complir els acords d’investidura i donar llum verda als pressupostos. Malgrat això Romero ha destacat que el Govern només té al cap aprovar els pressupostos i que no hi ha cap “altre escenari” que no sigui uns nous comptes catalans.
Mà estesa a ERC
Romero, per altra banda, ha tornat a allargar la mà a ERC per negociar i aprovar els pressupostos catalans. La titular d’Economia ha destacat que des de l’executiu català “cedirem el que faci falta” i ha assegurat que encara hi ha marge de negociació per tancar l’aprovació dels comptes catalans si les demandes dels republicans estan a “l’abast” de la Generalitat i espera poder aprovar els pressupostos “abans de juliol”.
De fet, la consellera assenyala que des de l’executiu català mantenen una postura de negociació amb “voluntat de diàleg” i entesa amb la formació republicana i apel·la a la negociació entre els dos partits per poder aconseguir un acord que pugui desplegar les polítiques públiques acordades també amb els Comuns -amb qui havien signat l’acord del projecte de pressupostos- i confia que aquestes negociacions puguin “desencallar la situació” en les pròximes setmanes.