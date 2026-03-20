La negociación de los presupuestos de la Generalitat de Cataluña entre el Gobierno y Esquerra Republicana de Catalunya ha estado plagada de tiras y aflojas con la recaudación del IRPF como el eje sobre el cual han pivotado todas las negociaciones entre republicanos y socialistas. De hecho, después de que el Gobierno retirara el proyecto de presupuestos, la consejera de Economía, Alícia Romero, ha señalado que la formación republicana ha “apartado” el condicionante del IRPF para aprobar las cuentas catalanas.

La titular de economía, en una entrevista en TV3 recogida por la ACN, ha asegurado que entre los republicanos y los socialistas se han generado “confianzas y complicidades” después de casi dos años de negociaciones para cumplir los acuerdos de investidura y dar luz verde a los presupuestos. A pesar de ello, Romero ha destacado que el Gobierno solo tiene en mente aprobar los presupuestos y que no hay ningún “otro escenario” que no sea unas nuevas cuentas catalanas.

Mano tendida a ERC

Romero, por otra parte, ha vuelto a extender la mano a ERC para negociar y aprobar los presupuestos catalanes. La titular de Economía ha destacado que desde el ejecutivo catalán “cederemos lo que haga falta” y ha asegurado que todavía hay margen de negociación para cerrar la aprobación de las cuentas catalanas si las demandas de los republicanos están al “alcance” de la Generalitat y espera poder aprobar los presupuestos “antes de julio”.

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, con la consejera de Economía, Alícia Romero, durante el pleno del Parlamento / Lorena Sopêna / Europa Press

De hecho, la consejera señala que desde el ejecutivo catalán mantienen una postura de negociación con “voluntad de diálogo” y entendimiento con la formación republicana y apela a la negociación entre los dos partidos para poder lograr un acuerdo que pueda desplegar las políticas públicas acordadas también con los Comuns -con quienes habían firmado el acuerdo del proyecto de presupuestos- y confía en que estas negociaciones puedan “desbloquear la situación” en las próximas semanas.