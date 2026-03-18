PSC y ERC pactan retirar los presupuestos para continuar negociando

La negociación de los presupuestos de la Generalitat de Cataluña se ha convertido en el gran serial de la política catalana. Un serial que este miércoles ha sumado un nuevo capítulo y que, aún, no tiene final, ya que el PSC -partido que dirige el Gobierno- y Esquerra Republicana de Catalunya han pactado que los socialistas retiren los presupuestos para poder ganar tiempo de negociación. En un comunicado conjunto de PSC y ERC señalan que se comprometen a «seguir impulsando las negociaciones y las modificaciones legislativas necesarias para hacer efectivos los pactos de investidura».

Republicanos y socialistas han pactado «darse más tiempo» para negociar y desbloquear el proyecto de presupuestos, que se había encontrado con la recaudación del IRPF como el gran obstáculo para que los republicanos dieran su apoyo al ejecutivo catalán. En el comunicado conjunto, las dos formaciones parlamentarias destacan que quieren fijar y negociar «las modificaciones legislativas necesarias para hacer efectivos los pactos de investidura» y «buscar los caminos dentro del marco de los acuerdos firmados que han de permitir preservar la estabilidad del país en un momento especialmente convulso», un aspecto sobre el cual en la última semana -y tras el estallido de la guerra en Irán- habían puesto especial énfasis el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, la consejera de Economía, Alicia Romero, y la portavoz del Gobierno, Sílvia Paneque-. De hecho, ante este acuerdo ‘in extremis’, Illa ofrecerá una declaración institucional a las nueve menos cuarto de la mañana desde el Palau de la Generalitat.

En el documento conjunto de ERC y el PSC las dos formaciones señalan que se «instan a negociar porque «es necesario dotar a Cataluña de un nuevo presupuesto para continuar impulsando el país, para proteger los servicios públicos y para hacer efectivos los acuerdos de investidura» y más en el contexto actual, ya que aseguran que estas nuevas cuentas catalanas «deberán internalizar los impactos económicos de la actual situación internacional, incorporando políticas que ayuden a construir un escudo social para proteger los sectores más afectados».

Un suplemento de crédito a la espera de los presupuestos

La negociación entre el Gobierno y los republicanos para retirar el proyecto de los presupuestos -que se debía votar el próximo viernes- contempla que, para ganar tiempo y financiamiento para Cataluña, ERC y el PSC han acordado aprobar un nuevo suplemento de crédito «con el objetivo de disponer de los recursos necesarios para hacer funcionar adecuadamente los servicios públicos».

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, recibe al presidente de ERC, Oriol Junqueras, en el Palau de la Generalitat / ACN

El PSC retrocede después de una semana negando la mayor

Desde el Gobierno catalán habían tomado por bandera la negativa a retirar los presupuestos durante la última semana. Las consejeras Paneque y Romero utilizaban cada intervención pública para negar la mayor y mostrar la predisposición del ejecutivo catalán para presentar y aprobar las cuentas catalanas, declaraciones que ahora se las lleva el viento tras el acuerdo entre socialistas y republicanos.

El pasado martes las dos consejeras habían mostrado la fuerza del Gobierno para mantener el proyecto de los presupuestos, unos presupuestos que para Paneque son «más necesarios que nunca» y que advertía que Cataluña “no puede perder 9.000 millones de euros para reforzar los servicios públicos”. También el martes la consejera de Economía, Alícia Romero, aseguraba que no contemplaba retirar el proyecto de presupuestos y apostaba porque fueran los republicanos los que retiraran la enmienda a la totalidad.