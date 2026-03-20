Las movilizaciones históricas del sector educativo y sanitario para este viernes, que terminarán frente a las puertas del Parlamento, comienzan a tener sus efectos sobre las reivindicaciones del sindicato mayoritario de maestros, USTEC. No obstante, la consejera de Economía, Alícia Romero, ha defendido el acuerdo «ambicioso y valiente» con CCOO y UGT para mejorar las condiciones del profesorado, indicando que la voluntad de «sentarse, dialogar y hablar» para ampliar los consensos en un contexto de movilizaciones, iniciadas este viernes en la plaza de Tetuan.

En una entrevista realizada en TV3 y recogida por la ACN, no ha detallado qué mejoras se llegarían a concretar y que «podrían ser amplias», pero ha subrayado que los recursos son los que son y que el ejecutivo está condicionado por las reglas de gasto. En este sentido, ha cifrado en 510 millones la inversión hecha en los últimos años por el Departamento de Educación, destinadas a mejorar las condiciones de los profesores.

Hay que recordar, sin embargo, que los presupuestos se han retirado esta semana ante la falta de acuerdo con Esquerra Republicana de Catalunya y se ha aprobado un suplemento de crédito de 5988 millones para activar parte de los recursos disponibles para las administraciones públicas sin las cuentas. Republicanos y socialistas han pactado “darse más tiempo” para negociar y desbloquear el proyecto de presupuestos, que se había encontrado con la recaudación del IRPF como el gran obstáculo para que los republicanos dieran su apoyo al ejecutivo catalán.

Cortes en la movilidad y restricción de accesos

Desde primera hora de la mañana los docentes han cortado vías en todo el país y destacan los cortes en la C-17 en Gurb, donde 150 personas han interrumpido la circulación en ambos sentidos en el punto que une la C-17 con la C-25. Unos cortes que se han replicado en la A-2 entre Abrera y Esparreguera, la C-55 en Abrera, la C-17 en Malla en sentido Vic, la C-25 en Manresa y la AP-7 en ambos sentidos en Cerdanyola del Vallès (Barcelona), a la altura de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB). De hecho, el corte de la C-25 en Manresa ha obligado al Servei Català de Trànsit a restringir los accesos a la C-25 desde la C-37 y la C-55 (desvíos por C-15C).