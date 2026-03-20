Este viernes se espera una jornada de movilizaciones históricas del sector educativo y el sector sanitario, unas movilizaciones que concluirán frente a las puertas del Parlamento durante este viernes. Desde primera hora de la mañana, los docentes han cortado vías en todo el país, destacando los cortes en la C-17 en Gurb, donde 150 personas han interrumpido la circulación en ambos sentidos en el punto que une la C-17 con la C-25. Estos cortes se han replicado en la A-2 entre Abrera y Esparreguera, la C-55 en Abrera, la C-17 en Malla en sentido Vic, la C-25 en Manresa y la AP-7 en ambos sentidos en Cerdanyola del Vallès (Barcelona), a la altura de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB). De hecho, el corte de la C-25 en Manresa ha obligado al Servei Català de Trànsit a restringir los accesos a la C-25 desde la C-37 y la C-55 (desvíos por C-15C).

Los cortes en Barcelona, un dolor de cabeza para los accesos

Donde también se han producido cortes ha sido en la ronda de Dalt en Barcelona. Estos cortes comenzaron con 400 profesionales docentes impidiendo la circulación a la altura de Santa Coloma de Gramenet, pocos metros antes del nudo de la Trinidad. Los cortes se han reproducido a la altura de Vall d’Hebron y el centro comercial Finestrelles, en Esplugues de Llobregat. Precisamente en Esplugues de Llobregat se han vivido momentos de tensión entre los manifestantes y algunos conductores. Algunos motoristas han presionado el cordón que cortaba la circulación y se han producido empujones, insultos e, incluso, un manifestante ha sacado las llaves de la moto de alguno de los vehículos. Tras los momentos de tensión, los manifestantes han permitido el paso de los motoristas con el motor apagado.

Motoristas presionando a los manifestantes en el corte de la ronda de Dalt a la salida 12, en Esplugues de Llobregat | ACN

En las protestas en Barcelona, concretamente en Vall d’Hebron, tal como ha recogido la ACN, los manifestantes han formulado cánticos contra el acuerdo del Gobierno con los sindicatos españoles y minoritarios de CCOO y UGT, y han pedido la dimisión de la consejera de Educación, Esther Niubó, y del consejero de la Presidencia, Albert Dalmau.