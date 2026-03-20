Aquest divendres s’espera una jornada de mobilitzacions històriques del sector educatiu i el sector sanitari, unes mobilitzacions que acabaran davant les portes del Parlament durant aquest divendres. Des de primera hora del matí els docents han tallat vies arreu del país i destaquen els talls a la C-17 a Gurb, on 150 persones han interromput la circulació en ambdos sentits de la marxa en el punt que uneix la C-17 amb la C-25. Uns talls que s’han replicat a la A-2 entre Abrera i Esparreguera, la C-55 a Abrera, la C-17 a Malla en sentit Vic, la C-25 a Manresa i l’AP-7 en tots dos sentits a Cerdanyola del Vallès (Barcelona), a l’altura de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). De fet, el tall de la C-25 a Manresa ha obligat al Servei Català de Trànsit a restringir els accessos a la C-25 de la C-37 i la C-55 (desviaments per C-15C).
Els talls a Barcelona, un maldecap per als accessos
On també s’han produït talls ha estat a la ronda de Dalt a Barcelona. Uns talls que han començat amb 400 professionals docents impedint la circulació a l’altura de Santa Coloma de Gramenet pocs metres abans del nus de la Trinitat. Els talls s’han reproduït a l’altura de la Vall d’Hebron i el centre comercial Finestrelles, a Esplugues de Llobregat. Precisament a Esplugues de Llobregat s’han viscut moments de tensió entre els manifestants i alguns conductors. Alguns motoristes han pressionat el cordó que tallava la circulació i s’han produït empentes, insults i, fins i tot, un manifestant ha tret les claus de la moto d’algun dels vehicles. Després dels moments de tensió els manifestants han permès el pas dels motoristes amb el motor apagat.
En les protestes a Barcelona, concretament al Vall d’Hebron, tal com ha recollit l’ACN, els manifestants han formulat càntics contra l’acord del Govern amb els sindicats espanyols i minoritaris de CCOO i UGT, i han demanat la dimissió de la consellera d’Educació, Esther Niubó, i del conseller de la Presidència, Albert Dalmau.