Les mobilitzacions històriques del sector educatiu i sanitari per aquest divendres, que acabaran davant les portes del Parlament, comencen a tenir els seus efectes sobre les reivindicacions del sindicat majoritari de mestres, USTEC. Tot i això, la consellera d’Economia, Alícia Romero, ha defensat l’acord “ambiciós i valent” amb CCOO i UGT per millorar les condicions del professorat, tot indicant que la voluntat de “seure, dialogar i parlar” per ampliar els consensos en un context de mobilitzacions, iniciades aquest divendres a la plaça de Tetuan.
En una entrevista feta a TV3 i recollida per l’ACN, no ha detallat quines millores s’arribarien a concretar i que “podrien ser àmplies”, però ha subratllat que els recursos són els que són i que l’executiu està condicionat per les regles de despesa. En aquest sentit, ha xifrat en 510 milions la inversió feta en els darrers anys pel Departament d’Educació, destinades a millorar les condicions dels professors.
Cal recordar, però, que els pressupostos s’han retirat aquesta setmana davant la manca d’acord amb Esquerra Republicana de Catalunya i s’ha aprovat un suplement de crèdit de 5988 milions per activar part dels recursos disponibles per a les administracions públiques sense els comptes. Republicans i socialistes han pactat “donar-se més temps” per negociar i desencallar el projecte de pressupostos, que s’havia trobat amb la recaptació de l’IRPF com el gran escull perquè els republicans donessin el seu suport a l’executiu català.
Talls en la mobilitat i restricció d’accessos
Des de primera hora del matí els docents han tallat vies arreu del país i destaquen els talls a la C-17 a Gurb, on 150 persones han interromput la circulació en ambdós sentits de la marxa en el punt que uneix la C-17 amb la C-25. Uns talls que s’han replicat a la A-2 entre Abrera i Esparreguera, la C-55 a Abrera, la C-17 a Malla en sentit Vic, la C-25 a Manresa i l’AP-7 en tots dos sentits a Cerdanyola del Vallès (Barcelona), a l’altura de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). De fet, el tall de la C-25 a Manresa ha obligat el Servei Català de Trànsit a restringir els accessos a la C-25 de la C-37 i la C-55 (desviaments per C-15C).