Els agents de la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil, l’UCO, han reclamat al jutge instructor del cas Leire, Santiago Pedraz, que reclami a l’agència de comunicació Iki Group Communications S.L. i les cinc empreses que componen aquest holding els contractes que hauria realitzat amb el PSOE i el PSC entre l’any 2024 i 2025. Tot plegat arran d’una factura de gairebé 20.000 euros que el PSOE, a través d’una agència de publicitat, hauria pagat per uns bàners del PSC i Salvador Illa a Crónica Libre, durant una campanya electoral del 2024. Una contractació que ha fet aixecar les orelles a l’institut armat.
Ras i curt, els investigadors conclouen que a la vista dels indicis recollits durant la instrucció és “necessari aprofundir en les operacions econòmiques que podrien haver mantingut tant el PSOE com el PSC” amb les empreses del grup. De fet, aquest grup ha facturat a diverses entitats i administracions catalanes en els darrers cinc anys imports que superen els 20 milions d’euros, a través de contractes marc amb la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de Barcelona, l’Àrea Metropolitana de Barcelona, Barcelona Serveis Municipals o l’Institut Municipal d’Hisenda.
“Una empresa catalana”
Aquesta petició d’informació neix a través de diverses peces de la instrucció que els investigadors han anat trobant. En primer terme, la declaració a la caserna de la Guàrdia Civil de Tres Cantos de Patricia Espinar, periodista de Crónica Libre. Una declaració, registrada el passat 28 de maig i a la qual ha tingut accés El Món, en què Espinar explica que el diari va aconseguir publicitat “d’alguna empresa catalana” que no recordava i de “l’Ajuntament de Salou amb relació a la fira FITUR” –la fira de turisme a Madrid. Ara bé, la declarant va subratllar una factura de l’empresa IIki Group Communications per un import de 18.125 euros, amb data 27 de maig de 2024, com un dels ingressos estrella del diari.
La Guàrdia Civil sosté davant el jutge que Crónica Libre servia per apuntalar mediàticament l’estratègia de soscavar el prestigi de l’UCO i dels jutges i fiscals que investigaven el PSOE, el govern espanyol, Pedro Sánchez i el seu entorn més immediat. Ara, els investigadors volen tenir tota la informació comptable, financera i tributària dels tractes que el Grup Iki –on s’integren Iki Group; Iki Media Solutions; Iki Media Communications, Fischerman i Pavlov, SL–, va tenir amb el PSOE i el PSC durant els exercicis 2025 i 2026. En el paquet inclouen contractes, factures, justificants de la feina feta, rebuts i qualsevol informació que s’hi relacioni. Ara el jutge ha de decidir quins dels requeriments de l’UCO autoritza a fi i efecte “d’esclarir” la relació entre les formacions i aquesta gran agència de comunicació. La Guàrdia Civil també ha reclamat al jutge els moviments de tres comptes corrents del PSOE. En canvi, no consta que demanin res de “l’empresa catalana” així com tampoc de l’Ajuntament de Salou.