La Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil (UCO) ja apunta en el seu principal atestat del cas Leire directament al PSOE en la trma per torpedinar processos judicials contra el partit, el govern espanyol, Pedro Sánchez i el seu entorn. Així ho escriu, negre sobre blanc, en un atestatamb les diligències de la causa i al que ha tingut accés El Món, amb número 93/2026, on detalla els indicis recollits contra Leire Díaz i l’exsecretari d’organització del PSOE, Santos Cerdán, entre d’altres com l’empresari Javier Pérez Dolset, Gaspar Carlos Zarrias, o els advocats Ismael Oliver i Jacobo Teijelo.
Segons els agents de l’UCO, els acusats a través de “diferents actuacions com ara promeses, oferiments, compensacions o influències sobre tercers a canvi d’ informació delicadao altres accions enfocades directament a entorpir els procediments penals”. “Aquesta activitat s’hauria desenvolupat sota el suport del PSOE, mitjançant la posada a disposició a través de Santos Cerdán d’infraestructures i suport econòmic per sufragar les actuacions i donar cobertura logística a les accions d’aquest grup de persones”, afirmen els policies.
Testimonis compromesos
En aquest sentit, el sumari aporta les declaracions dels inculpats i de diversos testimonis embolicats activament o passivament en la trama. Un dels més sucosos, el del comandant de la Guàrdia Civil, Rubén Villalba, que es va entrevistar amb Leire Díaz. Precisament, la seva declaració és un dels puntals de la instrucció amb el benentès que en detalla els suposats objectius de la trama: “purgar la Guàrdia Civil” d’aquells agents que investigaven amb el PSOE amb massa entusiasme.
Segons explica en la seva declaració, Leire li va explicar que “tenia molta informació sobre la Guàrdia Civil i sobre certs individus, però volia complementar-la amb tot el que l’informant pogués proporcionar”. “El seu objectiu era dur a terme una purga dins la Guàrdia Civil i eliminar-ne els elements subversius”, va afegir als investigadors. Així mateix va assegurar que “hi havia un pla inicial per actuar contra la Guàrdia Civil, que consistia a infiltrar-s’hi com un elefant en una botiga de porcellana, però que considerava una opció millor seleccionar objectius i anar per a ells”. Un cop seleccionats “es faria la purga”.
(Més informació ben aviat).