Després del pacte entre el PSC i ERC per retirar els pressupostos i seguir negociant el líder d’ERC, Oriol Junqueras, ha celebrat la decisió de l’executiu català i ha rebaixat la importància de la recaptació de l’IRPF per negociar els comptes catalans. ERC, formació que havia fixat la recaptació de l’IRPF com una línia vermella per asseure’s a la taula amb els socialistes, ha rebaixat la importància de la recaptació de l’import i ara només considera l’IRPF com una “condició molt important” per negociar amb el PSC i, fins i tot, ha obert la porta a escoltar més propostes que no siguin la de l’IRPF. Junqueras ha assegurat que des de la formació republicana ho volen “tot per a Catalunya” i que no renuncien “a res”, motiu pel qual es mantindran negociant amb el Govern. “Si el Govern ens proposés, si el PSC ens proposés l’IRPF no, però la independència sí, nosaltres què faríem? Doncs acceptar la proposta. Per tant, si el govern té alguna proposta alternativa, que la presenti, ja l’avaluarem”, ha asseverat Junqueras.
De fet, el líder dels republicans ha allargat la mà al Govern per seguir negociant assegurant que “el consens es pot construir” i, per tant, un acord a tres bandes entre els Comuns, el PSC i ERC per aprovar els comptes catalans és possible. Junqueras ha assegurat que la negociació i possible aprovació dels pressupostos són “una oportunitat per aconseguir coses per al nostre país” i ha apel·lat a la cooperació i entesa entre partits, ja que ha assenyalat que “si hi ajuda tothom serà més fàcil aconseguir-les”. “De la mateixa manera que reclamen legítimament que hi hagi pressupostos, que reclamin també que els pressupostos siguin bons i vagin acompanyats de mesures que reforcin el poder de Catalunya”, ha assenyalat el líder republicà apel·lant a l’entesa.
ERC, en aquest aspecte, ha acordat amb el Govern aprovar un suplement de crèdit que, segons Junqueras, farà que el Govern disposi “de forma immediata dels mateixos recursos dels quals va disposar l’últim govern que va aprovar pressupostos”. “Volem donar a Catalunya més eines, més recursos i més competències; ho volem tot per a Catalunya, no renunciem a res”, ha assegurat Junqueras.
PSC i ERC pacten la retirada dels pressupostos
A primera hora del matí PSC i ERC han pactat la retirada del projecte de pressupostos i emplaçar-se a seguir negociant. En un comunicat conjunt dels dos partits s’han compromès a “seguir impulsant les negociacions i les modificacions legislatives necessàries per fer efectius els pactes d’investidura”. Les dues formacions polítiques asseguren que “cal dotar Catalunya d’un nou pressupost per continuar impulsant el país, per protegir els serveis públics i per fer efectius els acords d’investidura”, motiu pel qual mantindran les negociacions entre els dos partits.