Tras el pacto entre el PSC y ERC para retirar los presupuestos y seguir negociando, el líder de ERC, Oriol Junqueras, ha celebrado la decisión del ejecutivo catalán y ha reducido la importancia de la recaudación del IRPF para negociar las cuentas catalanas. ERC, formación que había fijado la recaudación del IRPF como una línea roja para sentarse a la mesa con los socialistas, ha reducido la importancia de la recaudación del impuesto y ahora solo considera el IRPF como una “condición muy importante” para negociar con el PSC e, incluso, ha abierto la puerta a escuchar más propuestas que no sean la del IRPF. Junqueras ha asegurado que desde la formación republicana lo quieren «todo para Cataluña» y que no renuncian «a nada», motivo por el cual se mantendrán negociando con el Govern. “Si el Govern nos propusiera, si el PSC nos propusiera el IRPF no, pero la independencia sí, ¿qué haríamos nosotros? Pues aceptar la propuesta. Por lo tanto, si el gobierno tiene alguna propuesta alternativa, que la presente, ya la evaluaremos”, ha aseverado Junqueras.

De hecho, el líder de los republicanos ha tendido la mano al Govern para seguir negociando asegurando que “el consenso se puede construir” y, por lo tanto, un acuerdo a tres bandas entre los Comuns, el PSC y ERC para aprobar las cuentas catalanas es posible. Junqueras ha asegurado que la negociación y posible aprobación de los presupuestos son «una oportunidad para conseguir cosas para nuestro país» y ha apelado a la cooperación y entendimiento entre partidos, ya que ha señalado que “si ayuda todo el mundo será más fácil conseguirlas”. “De la misma manera que reclaman legítimamente que haya presupuestos, que reclamen también que los presupuestos sean buenos y vayan acompañados de medidas que refuercen el poder de Cataluña”, ha señalado el líder republicano apelando al entendimiento.

ERC, en este aspecto, ha acordado con el Govern aprobar un suplemento de crédito que, según Junqueras, hará que el Govern disponga “de forma inmediata de los mismos recursos de los que dispuso el último gobierno que aprobó presupuestos”. “Queremos dar a Cataluña más herramientas, más recursos y más competencias; lo queremos todo para Cataluña, no renunciamos a nada”, ha asegurado Junqueras.

El presidente de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, y el presidente de ERC, Oriol Junqueras, al llegar al acto inaugural del Año Josep Irla / Europa Press

PSC y ERC pactan la retirada de los presupuestos

A primera hora de la mañana, PSC y ERC han pactado la retirada del proyecto de presupuestos y emplazarse a seguir negociando. En un comunicado conjunto de los dos partidos se han comprometido a “seguir impulsando las negociaciones y las modificaciones legislativas necesarias para hacer efectivos los pactos de investidura”. Las dos formaciones políticas aseguran que “es necesario dotar a Cataluña de un nuevo presupuesto para continuar impulsando el país, para proteger los servicios públicos y para hacer efectivos los acuerdos de investidura”, motivo por el cual mantendrán las negociaciones entre los dos partidos.