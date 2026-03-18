La presidenta del grupo parlamentario de Junts per Catalunya, Mònica Sales, ha recriminado al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, el «fracaso» de retirar los presupuestos a dos días de celebrarse el debate a la totalidad en el Parlamento de Cataluña. «Qué desorden, qué irresponsabilidad, qué inestabilidad y qué espectáculo», ha expuesto durante la sesión de control, y ha cargado contra el «vodevil» que ha protagonizado el ejecutivo socialista y la formación de Oriol Junqueras. «Ha vuelto el Dragon Khan», ha manifestado.

“¿Responsabilidad es presentar presupuestos sin una mayoría y tener que retirarlos 20 días después? ¿Responsabilidad es que sus socios den aire a un gobierno que ha llevado el país al colapso?”, ha preguntado Sales, que también ha disparado contra los republicanos por el comunicado conjunto que han firmado contra los socialistas. «¿De verdad pueden firmar un comunicado que dice que se ha avanzado en la soberanía de Cataluña en esta legislatura?», ha preguntado, y ha advertido que el ejecutivo de Illa es el «más españolista y españolizante» que ha habido en Cataluña. Con todo, ha manifestado que el Gobierno y Esquerra Republicana han antepuesto los intereses partidistas al país: «Lo vimos con la investidura y ahora con el despropósito de los presupuestos».

La líder de Junts en el Parlamento también ha acusado al presidente de presionar a la sociedad civil y a los funcionarios con los presupuestos. «Ha jugado con las angustias, con el sufrimiento de la gente», ha dicho, y ha añadido que también lo ha hecho «con las nóminas» de los trabajadores públicos. Es impropio de un presidente de la Generalitat”, ha defendido, y ha advertido que la retirada de los presupuestos «no retira los problemas del país, que está colapsado». No hay suficiente propaganda para tapar tanta incompetencia”, ha sentenciado.

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, con el presidente de ERC, Josep Maria Jové, de espaldas al hemiciclo del Parlamento / ACN

Illa defiende el acuerdo con ERC: «Hemos llegado a un acuerdo para que haya presupuesto»

Illa ha recordado a los de Junts que también dijeron que no habría investidura ni financiación y ha añadido que «habrá presupuestos en Cataluña». «Hoy hemos llegado a un acuerdo para que haya un presupuesto en Cataluña», ha defendido en sede parlamentaria, y ha reclamado a la formación de Puigdemont una «oposición constructiva y con sentido de país». Durante la sesión de control, Illa ha dicho a Esquerra Republicana que le gusta «acabar el camino» con quien lo empieza y ha apuntado que «no le sabe mal» retirar las cuentas del Parlamento. «Me siento orgulloso del acuerdo que hemos firmado», ha proclamado.

A pesar de ello, y ante la crítica de los republicanos de «estresar el calendario», Illa ha defendido que su ejecutivo presentara las cuentas: «Las presenté porque creí que tenía que hacerlo, porque era mi responsabilidad». «Las presenté con un acuerdo con los Comuns y agentes económicos y sociales», ha subrayado, e insistió en que «cumpliremos con todos los acuerdos que hemos suscrito». «Quiero un acuerdo con ustedes y trabajaremos hasta el último minuto para lograr un acuerdo», ha manifestado Illa en respuesta al presidente del grupo parlamentario de ERC, Josep Maria Jove. El diputado republicano, que ha utilizado un tono conciliador, ha defendido que los acuerdos del pacto de investidura «no son ni un capricho ni un chantaje» y ha abierto la puerta a «adaptarse y ser flexibles» en la implementación de los acuerdos.

«No tengo ningún problema cuando veo voluntad real de llegar a acuerdos, de dar más tiempo a las formaciones políticas que, haciendo un ejercicio de responsabilidad que agradezco, me lo piden. Ninguno. Y no me gusta presumir de nada. Me gusta trabajar e intentar sacar adelante el país», ha añadido Illa en respuesta al diputado de la CUP Xavier Pellicer, que le ha reprochado no haber estado a la altura de Cataluña y de funcionar como «funcionan los ayuntamientos con mayoría absoluta»