La presidenta del grup parlamentari de Junts per Catalunya, Mònica Sales, ha retret al president de la Generalitat, Salvador Illa, el “fracàs” de retirar els pressupostos a dos dies de celebrar-se el debat a la totalitat al Parlament de Catalunya. “Quin desori, quina irresponsabilitat, quina inestabilitat i quin espectacle”, ha exposat durant la sessió de control, i ha carregat contra el “vodevil” que ha protagonitzat l’executiu socialista i la formació d’Oriol Junqueras. “Ha tornat el Dragon Khan”, ha manifestat.
“Responsabilitat és presentar pressupostos sense una majoria i haver-los de retirar 20 dies després? Responsabilitat és que els seus socis donen aire a un govern que ha portat el país al col·lapse?”, ha demanat Sales, que també ha disparat contra els republicans pel comunicat conjunt que han signat contra els socialistes. “De debò poden signar un comunicat que diu que s’ha avançat en la sobirania de Catalunya en aquesta legislatura?”, ha preguntat, i ha advertit que l’executiu d’Illa és el “més espanyolista i espanyolitzant” que hi ha hagut a Catalunya. Amb tot, ha manifestat que el Govern i Esquerra Republicana han avantposat els interessos partidistes al país: “Ho vam veure amb la investidura i ara amb el despropòsit dels pressupostos”.
La líder de Junts al Parlament també ha acusat el president de pressionar la societat civil i els funcionaris amb els pressupostos. “Ha jugat amb les angoixes, amb el patiment de la gent”, ha dit, i ha afegit que també ho ha fet “amb les nòmines” dels treballadors públics. És impropi d’un president de la Generalitat”, ha defensat, i ha advertit que la retirada dels pressupostos “no retira els problemes del país, que està col·lapsat”. No hi ha prou propaganda per tapar tanta incompetència”, ha sentenciat.
Illa defensa l’acord amb ERC: “Hem arribat a un acord perquè hi hagi pressupost”
Illa ha recordat als juntaires que també van dir que no hi hauria investidura ni finançament i ha afegit que “hi haurà pressupostos a Catalunya”. “Avui hem arribat a un acord perquè hi hagi un pressupost a Catalunya”, ha defensat en seu parlamentària, i ha reclamant a la formació de Puigdemont una “oposició contructiva i amb sentit de país”. Durant la sessió de control, Illa ha dit a Esquerra Republicana que li agrada “acabar el camí” amb qui el comença i ha apuntat que “no li sap greu” retirar els comptes del Parlament. “Em sento orgullós de l’acord que hem signat”, ha proclamat.
Tot i això, i davant la crítica dels republicans d'”estressar el calendari, Illa ha defensat que el seu executiu presentés els comptes: “Els vaig presentar perquè vaig creure que ho havia de fer, perquè era la meva resposabilitat”. “Els vaig presentar amb un acord amb els Comuns i agents econòmics i socials”, ha subratllat, i ha insistit que “complirem amb tots els acords que hem subscrit”. “Vull un acord amb vostès i treballarem fins a l’últim minut per assolir un acord”, ha manifestat Illa en resposta al president del grup parlamentari d’ERC, Josep Maria Jove. El diputat republicà, que ha fet servir un to conciliador, ha defensat que els acord del pacte d’investidura “no són ni un caprici ni un xantatge” i ha ober la posta a “adaptar-se i ser flexibles” en la implementació dels acords.
“No tinc cap problema quan veig voluntat real d’arribar a acords, de donar més temps a les formacions polítiques que, fent un exercici de responsabilitat que agraeixo, m’ho demanen. Cap. I no m’agrada presumir de res. M’agrada treballar i intentar tirar endavant el país”, ha afegit Illa en resposta al diputat de la CUP Xavier Pellicer, que li ha retret no haver estat a l’alçada de Catalunya i de funcionar com “funcionen els ajuntaments amb majoria absoluta”