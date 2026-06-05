Arnau París ha celebrat el 38è aniversari, segurament el més especial perquè és el primer dia que fa anys sent pare. El cuiner de TV3, que serà el futur relleu de Marc Ribas a Joc de cartes, ha obert una petita finestra a la seva intimitat amb la publicació d’un àlbum de fotos molt tendre que el mostra en família i amb amics. En aquest recull, que ha fet públic la seva dona -la també cuinera Rais Esteve– els veiem de celebració amb el pastís i també de passeig amb els seus bessons.
Sempre molt enamorats, la parelleta s’ha dedicat uns missatges molt macos a través de les xarxes socials. La Rais ha demanat a tots els seus seguidors que felicitessin l’Arnau, a qui ha donat les gràcies per una vida “a mans plenes”. La seva història va començar fa ara tres anys, un temps molt intens en què ja han viscut uns quants viatges, un embaràs i el naixement dels petits Artur i Robert.
“Feliç 38è aniversari sent la 37a generació i primer sent el pare de la 38ena. Podem flipar amb tot el que hem fet entre aquests dos últims aniversaris?”, escriu ella. I ha tingut resposta del xef: “Jo flipo cada dia que passo al teu costat, gràcies per escollir-me, per fer-ho tot tan senzill, emocional, bonic i únic. T’estimo fort i clar”.
Les fotos més tendres d’Arnau París i Rais Esteve amb els bessons
En el recull de fotos que han publicat, se’ls veu abraçats davant del pastís d’aniversari de l’Arnau de l’any passat en una festa amb família i amics en una finca amb piscina. També han mostrat com han decorat els companys la plaqueta del rodatge de Joc de cartes i han enamorat amb la foto dels bessons, en la que surten vestits amb dues disfresses divertides que els converteixen en dos pots de quètxup i mostassa.
Ha agradat que hagin recordat fotos de l’embaràs, de dinar a prop del mar, de dies cuinant junts, de vacances amb la furgoneta a la platja o dormint la migdiada a la gespa. I és que els seus perfils van plens d’estampes familiars molt maques, com un altre petit àlbum de resum del mes de maig que serveix per veure’ls en la seva petita sortida familiar a Penelles, de convidats a una boda o passejant amb el cotxet dels petits per Boada.
Els fans més tafaners de la parella deuen estar contentíssims d’aquest exercici de transparència, una vida privada que comparteixen en un dels millors moments de les seves vides.