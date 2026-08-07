Marc Ribas s’ha convertit en un dels presentadors estrella de TV3 gràcies al seu paper de presentador a Joc de cartes i les receptes que prepara al Cuines. Després de 10 anys a primera línia, ha après unes quantes coses sobre com funciona la televisió. Un coneixement que ha adquirit? Com sortir bé a les fotos, curiosament. Les sessions promocionals són bàsiques en aquesta feina i s’hi ha hagut d’acostumar… encara que acabem de saber que a ell no li agrada “gens” posar davant la càmera.
Tenint en compte com ho dissimula, des de l’equip de xarxes de 3Cat han volgut preguntar-li com és que sempre queda bé a les fotos. I què ha fet el cuiner? Donar consells a tots aquells que no els passi el mateix. El vídeo ha quedat divertit i els seguidors han aplaudit la seva simpatia i sinceritat. Què ha explicat? Descobrim-ho.
Un consell que creu que pot ajudar té a veure amb l’actitud: “Que et sigui una miqueta igual tot, és a dir, que tinguis més cara que esquena que és el que em passa a mi“. En la mateixa línia, Marc Ribas creu que ajuda ignorar que tens un fotògraf davant: “Va bé no pensar que t’estan fent fotos ni t’estan gravant. És el primer que em va passar quan vaig arribar a la tele i em van dir que expliqués aquella recepta com si fos a un amic meu. Això és el que he fet”.
No tothom pot fer-ho, però té clar que tenir darrere un bon equip de postproducció ajuda perquè “t’arreglin” en les fotos en les quals no surts tan afavorit. Ell, però, sempre segueix la mateixa màxima i saber-ho ha fet gràcia: “A mi no m’agrada fer-me fotos, la veritat. Jo poso cara foto, que és aquesta, i ja està. Fa deu anys que la practico“.
Una altra curiositat sobre ell que desconeixíem és que, quan està molt cansat, un ull li queda vago i acaba fent una ganyota sense adonar-se’n: “Quan em canso molt, l’ull em cau… i em queda una cosa així. Després, sempre algú m’ha de dir Marc, l’ull! i moc la cara”.
Els seguidors de Marc Ribas aplaudeixen els seus consells per quedar bé a les fotos
Com no podia ser d’una altra manera, els fans de Marc Ribas han omplert la publicació d’icones d’aplaudiments. Els ha fet gràcia sentir-lo amb aquesta vena més divertida i personal, ja que consideren que és el seu punt fort: “Súper el Marc, en soc fan!“, “És el millor” i “Brutal” són només alguns exemples.
A més a més, també ha rebut una filera interminable d’afalagaments com “Ets un crack“, “Ets un màquina” i “Ets la pera“. La gent creu que els seus trucs funcionen, ja que troben que “sempre” surt bé a les fotos: “Sempre surts guapo“. I, a partir d’aquí, han emergit els fans que no volen que deixi Joc de cartes: “No deixis el programa, sense tu no serà Joc de cartes… Que TV3 ho tingui present”.
La seva marxa és una realitat, però, i l’Arnau París ja està gravant els primers episodis de la nova temporada amb ell al capdavant. Encara haurem d’esperar fins a principis d’any, previsiblement, per veure l’estrena de l’altre xef. De moment, els fans poden estar tranquils que encara queden unes quantes setmanes de Joc de cartes estiu.