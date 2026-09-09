TV3 emetrà, aquesta nit, l’últim episodi de la versió estiuenca de Joc de cartes. Ara que se sap que Marc Ribas abandona el programa després de 10 anys, cada emissió és una oportunitat més de gaudir de l’espectacle que ofereix el qui ha estat al timó del programa des dels seus inicis. En aquesta ocasió, l’escenari és un clàssic com la Costa Brava on intentaran trobar el millor mar i muntanya de la zona.
El Trinquet, a Sant Feliu de Guíxols, a Joc de cartes
Amb un 4,5 a les valoracions de Google, El Trinquet de Sant Feliu de Guíxols serà un dels participants d’aquesta entrega. Podem llegir un munt de ressenyes boníssimes que els posen pels núvols, cosa que fa pensar que podria ser un dels rivals forts de la nit. Els comensals destaquen que tot el que han tastat estava “boníssim”, que el tàrtar de tonyina i el pastís de formatge són “increïbles”, que qualitat-preu està “molt bé” i que el local és petit, familiar i amb producte de km 0.
Els seus propietaris han avisat de la seva participació a través d’Instagram, on han emès un petit comunicat on asseguren que han estat ells mateixos a la gravació: “Hem estat nosaltres, sense falsedats. Els nostres criteris culinaris i gastronòmics respecte als altres restaurants sempre han estat basats en el que nosaltres entenem com a gastronomia. Bon producte i qualitat sempre. Esperem que gaudiu del programa”.
A la seva carta, un munt de tapes, arròs melós, hamburguesa black angus o pop a la gallega.
La Masia de Tossa de Mar, un altre participant d’aquesta nit
El segon restaurant que intentarà convèncer els rivals serà La Masia de Tossa de Mar. Ells, amb un 4,2 a Google, sí que compten amb alguna ressenya negativa que destaca que el preu és excessiu o que el menú no és gaire cosa. D’altres, en canvi, es mostren “gratament sorpresos” perquè tots els plats els havien trobat “bons”: “La paella de marisc, boníssima, i les postres el millor de tot”.
Ells ofereixen tota mena d’amanides, també tapes i plats de xup-xup com els típics callos, la galta de porc, fricandó o el suquet de peix. D’arrossos, en preparen ni més ni menys que sis tipus: el mariner, el de verdures, el de pagès, el negre, el caldós de peix i el de llamàntol. Però també tenen tres tipus de fideus, així que Déu n’hi do.
El Restaurant Mont-ras, un altre dels participants de Joc de cartes
El Restaurant Mont-ras, situat a la localitat del mateix nom, és qui parteix amb una nota més baixa a Google amb un 3,8. Es tracta d’un bar de carretera que tothom troba molt “correcte” per parar a prendre un cafè i un entrepà a l’hora d’esmorzar, però no es posen d’acord amb si prepara bons plats per dinar o si no està al nivell. El servei creuen que és “massa lent”, si fem cas a aquests comensals enfadats, però caldrà veure com actuen aquesta nit davant de càmera.
En la seva carta, destaquen precisament els esmorzars de forquilla. I, per dinar, xuies amb patates, mandonguilles amb sèpia, fricandó de vedella, cabrit o callos.
Un programa que mostrarà com tenen les cuines de netes -o brutes-, com es comporten els seus representants i, sobretot, si punten amb mala llet o no.