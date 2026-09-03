Joc de cartes havia ofert un programa molt tranquil la setmana passada, massa si tenim en compte el seu historial de ganivetades i joc brut. I després d’aquell oasi, ha tornat el mambo en l’entrega d’aquest dimecres que buscava el millor suquet de peix de la Costa Daurada. Aporta molta informació que Marc Ribas hagi reconegut que el guanyador havia estat “injust“, directament, en un directe que ha fet a Instagram quan ha acabat l’emissió. El resum? Dels tres restaurants participants, només els d’un tenien idea de com funciona el món de la cuina i la restauració. El problema és que l’actitud sincera i nerviosa del seu representant no ha estat bona, cosa que ha fet que quedés de superb davant dels altres. I l’han castigat per això, vaja si l’han castigat… ja que han fet que perdés el premi quan era evident que els seus eren els millors plats -i amb diferència-.
El Siroko Port de Segur de Calafell, una bona idea encara per pulir
L’Alexandra i el Juan són els propietaris del Siroko Port, situat tot just davant de les embarcacions de Segur de Calafell. Tots els rivals han aplaudit que tinguin una terrassa tan agradable, però no han acabat d’entendre que a l’interior estigués tot decorat amb murals budistes. Realment, semblava una mica allunyat de l’arrelament d’una zona de pescadors com aquella. Que tinguessin el lavabo tot just al costat de la cuina tampoc no ha ajudat a què obtinguessin una bona nota d’espai, és clar. Sigui com sigui, quan els competidors han començat a remenar la nevera, ràpidament s’ha vist, des de casa, que hi hauria mala maror. Dues parelles tranquil·les i que no volien fer sang, i una d’experts que anaven a buscar les pessigolles -i els errors- dels altres. De fet, ha fet gràcia que aquests últims acusessin els altres de ser uns “quedabien“.
A taula, plats de racions molt grans i bona presentació. Això sí, s’ha notat que no tenen molta experiència a la cuina perquè els plats eren correctes, “sense més”, faltava sal i els musclos no tenien suc: “Aquests musclos són de dissabte passat“. Tampoc no ha agradat el suquet de peix que han preparat i que havia de ser el plat estrella del dia, ja que no era gens saborós, el peix era congelat i això els ha perjudicat. La recepta que més ha agradat? El cachopo, sorprenentment. Ara bé, aquí ha tornat a haver-hi mala maror perquè el més crític ha posat en entredit que fos ibèric com assegurava la carta i la propietària ha volgut demostrar-li que sí, molt ofesa, amb la factura a la mà.
La valoració final ha estat molt baixa, amb un 4,5 que els fa suspendre amb més de la meitat de categories per sota del 5. La més alta ha estat la de la cuina amb un 6, però els han suspès el suquet de peix amb un 2,5 o el preu (3,5) amb males ressenyes.
El restaurant de l’Hotel Antiga, amb pocs plats però bona cuina
La segona parada ha estat a Calafell, al restaurant de l’Hotel Antiga. El Salvador i el Sergio, cuiner i cambrer, han defensat una idea de negoci que no té res a veure amb els altres dos. Ells, des del privilegi de venir d’un negoci familiar amb una cuina de més de 200.000 €, tenen pocs clients i també una carta molt limitada perquè compten d’un menú amb només tres plats. Això els feia partit amb un avantatge clar, cosa que ha posat en alerta als altres. Si ho tenien més fàcil, també haurien de destacar amb més solvència… però no, no ha estat el cas. Les elaboracions han tingut alguns errors i això els ha perjudicat, encara que hagin acabat sent els qui més nota han obtingut.
Tots s’han quedat amb la boca oberta quan han vist la majestuosa cuina de la que disposen, ja que no la tenen gens aprofitada. Taules estranyament col·locades, poc producte fresc… i només un menú que els fa pensar que no treballen cada dia. El menjar els ha agradat, encara que els musclos els han vist petits i els bunyols de bacallà estiguessin crus. El cuiner ha acceptat que tenien raó i ha demanat perdó, cosa que ha agradat des de casa. Sí que pot marxar content perquè el suquet i els fideus els han trobat bons i ben treballats.
Les carns han rebut elogis, encara que quan ha servit el rap hi ha hagut molta tensió. L’Alexandra ha dit que semblava de “menjador d’escola” i això ha ofès molt el Salvador, que ha sortit de cuina enfurismat a preguntar-li a quina escola anava per trobar-se peix de tanta qualitat. La incomoditat ha estat evident, fins al punt que el Marc ha preguntat qui creia que s’havia emprenyat i tots han aixecat el braç.
Les valoracions que els han fet els altres han estat molt irregulars, amb un 5,6 de valoració general després d’un 7 a la cuina o el 4,5 del preu. El suquet de peix obté un 6, així que bona nota.
El Duval, plats boníssims i una cuina molt deficient
I, després de tanta tensió, els contrincants havien d’inspeccionar el restaurant del Carles i la Marta que havien estat els més durs fins aleshores. Ja hi anaven amb ganes de buscar les pessigolles, però no s’imaginaven que trobarien una cuina tan i tan deficient. A El Duval de Calafell, hi han vist rajoles trencades, un forat gran al sostre, menjar sense etiquetar i guardat incorrectament… Ell que tant presumia de tenir estudis en cuina i és qui menys cuida detalls que resulten molt importants. “Vinc a dinar perquè no tinc un altre remei. Si pensem en el que hem vist, no hi menjaríem“, s’ha arribat a sentir després d’aquesta inspecció.
Arribaven a taula calentets, per la qual cosa els ha fet ràbia veure que els plats que els hi servien tenien tan bona pinta. Fins i tot el presentador ha rigut quan ha vist aquestes cares: “Que us fa ràbia que la toqui a la cuina?”. I és que tots han coincidit que les receptes eren bones, sexy a la vista i amb un gust boníssim. El suquet els ha meravellat: “Bona olor, bon aspecte i bon gust amb una salsa marinera molt bona“. Li tenien jurada, és clar, i han volgut fer mal per la seva cuina bruta i la seva actitud de superior. Si no fos per això, clarament hauria d’haver estat el guanyador de la nit. Però no ens avancem.
La valoració final ha estat baixa i suspesa amb un 4,8, ja que els rivals han castigat els errors d’etiquetatge i que tinguessin tantes coses comprades que no elaboren ells. El 0 que li han posat a la cuina és impactant, així com el 4,5 de l’espai que també els han fet perdre punts. El suquet de peix demostra que saben què fan, amb un 7 que no ha estat prou per ajudar-los a compensar les altres notes.
La confrontació final, plena de retrets i males cares
Hi havia ganes de la confrontació final, després de tot. Cap dels participants s’esperava haver obtingut una nota tan baixa i els retrets han començat a encadenar-se un darrere de l’altre. Els del Siroko, per exemple, han reconegut que poden millorar, però han lamentat que hagin jutjat la seva feina amb una nota així: “És molt ofensiu… i el 5,5 de l’espai? Però què dieu?“. Els del Duval s’esperaven un 7 i s’han quedat amb la boca oberta quan han vist el 0 amb què han valorat la seva cuina: “Heu anat a fer mal, nosaltres tenim tres vegades més menjar que vosaltres a les vostres cuines i hem d’organitzar-nos així pel volum de clients que tenim”. Però els altres seguien criticant-los: “Aquella cuina és impresentable, ho sento, com que ho compreu tot ja fet”. “Vas molt de cara, però això ha fet que se’t vegi de superb”. El Carles ha insistit que no pretenia riure’s de ningú ni menysprear-los, però ha rebut per totes bandes.
Quan ha arribat l’hora de conèixer les notes del Marc, els teleespectadors s’han adonat que és l’únic que vota amb seny. El presentador volia que guanyés El Duval, als qui només els ha retret que certament han de vigilar coses de la seva cuina. El plat estrella ha estat per al seu suquet de peix, com molts intuïen. Ara bé, aquest 0,5 de puntuació extra no ha estat prou perquè guanyessin ja que els de l’Hotel han fet un canvi de nota que també els ha afectat: del 8 amb què havien puntuat el menjar dels rivals, a un 5. “Vaja, heu començat a jugar ara“, els ha dit el Marc Ribas.
Un Joc de cartes incòmode, amb molt de joc i un espectacle que ha entretingut la gent de casa.