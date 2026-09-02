La furgoneta de Joc de cartes continua el seu periple pel país en un capítol nou que, en aquesta ocasió, ens permetrà conèixer restaurants de la Costa Daurada. Després de visitar els Pirineus, Badalona o la Catalunya Central; l’equip de Marc Ribas torna al mar per intentar trobar el millor suquet de peix de la zona. Aquest plat emblemàtic de la cuina catalana serà el protagonista estrella d’una entrega que té un repte ben difícil, rebre encara més aplaudiments que l’entrega de la setmana passada. En el primer episodi d’aquesta temporada d’estiu vam descobrir el concursant amb pitjor perdre de la història, però després ho van compensar amb un grup de restauradors amables i justos que van demostrar que aquest concurs també agrada sense tants ganivets.
Des de TV3 ens avancen, de moment, que la tradició, la tècnica i el producte fresc marcaran una competició “plena de sabor”. I, com sempre, podem anar obrint boca amb el nom dels tres restaurants que han escollit en el procés de càsting. Tots tres estan situats a pocs quilòmetres, així que tots aquells ciutadans o amb segones residències per Calafell podran apuntar els noms a la seva llista de restaurants a tastar en algun moment… si és que queden bé, és clar.
Quins restaurants participen en el Joc de cartes d’aquesta nit?
Al Port de Segur de Calafell trobem el Siroko Port, el primer participant de l’emissió d’aquesta nit. Aquí, ens presenten el típic beach bar amb arrossos, tapes, amanides i còctels a peu de platja. Menús a preus competitius i una carta amb plats de tota la vida: des de les patates braves, els ous trencats o els musclos, fins a l’entrecot o la daurada al forn. I les dues especialitats de la casa, els arrossos -amb quatre tipus diferents- i els cachopos.
Valorat amb un 4,2 a Google, la majoria dels seus clients destaquen que les racions són molt generoses, que la paella és “espectacular”, que tenen una bona qualitat-preu o que les vistes són molt maques. Les úniques crítiques, al servei que no acaba de convèncer tots aquells que els visiten.
I, des d’allà, es traslladaran a Calafell per tastar la proposta de dos restaurants de la localitat. El primer serà el Duval, un local que ofereix un munt d’opcions diferents per picar i compartir tapes d’aquestes més elaborades. Truita de patates tartufata, tàrtar de tomàquet amb ventresca de tonyina confitada, caneló XL de melós de vedella amb beixamel trufada… però aquí també trobes filets de vaca vella o hamburgueses. Ells també ofereixen quatre tipus d’arrossos diferents: el de gambes vermelles, el de secret de porc ibèric, el de verdures i l’arròs negre.
Amb un 4,5 de valoració a Google, la gran majoria de comensals aplaudeixen que el local sigui maco i que els plats estiguin “molt ben elaborats” i “amb ingredients frescos”. El servei rep molt bones crítiques, de la mateixa manera que costa trobar comentaris massa negatius.
I, també a Calafell, els competidors de Joc de cartes aniran fins a l’Hotel Antiga. A la seva pàgina web publiciten els diferents menús que ofereixen. El menú pescadors compta amb una amanida especial i un arròs de peix i marisc; mentre que també en tenen un altre amb els fideus rossejats com a plat principal. Els qui siguin de carn, poden demanar també un altre amb xató del Penedès i ànec mut del Penedès amb pera.
Amb un 4,1 de valoració a Tripadvisor, alguns consideren que la qualitat-preu deixa a desitjar o que haurien de millorar la presentació dels plats. Sí que troben que es tracta d’un lloc tranquil i l’espai és l’element que més agrada.
Aquesta nit, tots els detalls en una entrega que serà la penúltima d’aquesta temporada d’estiu que tant està agradant.