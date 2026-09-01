Joc de cartes va oferir un espectacle molt diferent en el programa de dimecres passat, quan tots els concursants es van posar d’acord per ser amables i puntuar sense mala llet. No van veure’s els menyspreus i els ganivets habituals, de la mateixa manera que tampoc no va haver-hi cap concursant odiat. Els aplaudiments van multiplicar-se ràpidament, és clar, i s’ha generat tot un moviment a les xarxes socials que demana que el concurs de Marc Ribas a TV3 continuï per aquest camí. Doncs bé, ara tothom està encantat amb el vídeo que ha compartit el restaurador que van triar com a guanyador d’aquest capítol.
La cuina d’en Tikus de Castellgalí van ser seleccionats com el millor restaurant a la fresca de Catalunya Central. Van oferir una molt bona imatge i els rivals els van puntuar molt bé, amb un 7,7 de valoració general que els va fer guanyar. En el servei va obtenir un 9 de puntuació, un excel·lent al que se sumava el 8 amb què puntuar la categoria del menjar. La cuina els va sorprendre gratament, ja que no se l’esperaven en un bar de carretera. Això sí, que tinguessin una gran garrafa d’oli amb un mecanisme modern va donar ales fins i tot al presentador per anar-hi a tafanejar.
El vídeo de justificació que ha gravat el guanyador de Joc de cartes
Per Joc de cartes han passat tot tipus de concursants i s’han acabat criticant, amb moltíssima duresa, alguns dels restaurants que hi han competit. Alguns han arribat a sumar una ressenya negativa rere una altra només per l’actitud que havia mostrat el seu representant en aquest espai. I, per tot això, hi ha concursants nous que hi van amb una mica de por. Aquest va ser el cas de La cuina d’en Tikus, també, que va optar per curar-se en salut abans de la gravació.
De fet, des del perfil que tenen a Instagram, han compartit el vídeo que havien gravat del seu restaurant el dia abans que hi anés l’equip del programa a gravar. En ell, mostren com tenen tots els racons de la cuina i el menjador com a mètode de salvació per si, després, amb l’edició o el muntatge quedaven retratats. Ells ho tenien tot perfecte i així van voler gravar-ho per evitar-se ensurts després. No els va caldre justificar-se, però l’ha compartit igualment: “Aquest vídeo el vam gravar un dia abans de gravar Joc de cartes perquè no sabíem com sortiria el programa ni quina imatge es donaria de nosaltres. Volíem que veiéssiu el restaurant tal com és en realitat, sense filtres ni edicions“. “Ens fa molta il·lusió sortir, ho tenim tot preparat però estem bastant nerviosos. Hem intentat deixar-ho tot bastant i bastant bé, avui tot el dia preparant les últimes cosetes”, deien.
“Farem el mateix menú que sempre i no tocarem res, no volem enganyar a ningú. Farem el que sabem fer i intentarem fer-ho el millor possible. No volem menysprear ni aixafar ningú. Direm la veritat“, avançaven. I així ho van fer.
Un Joc de cartes molt tranquil i aplaudit
Els teleespectadors van aplaudir molt el clima distès i de bon rotllo que va haver-hi en aquest capítol, però també Marc Ribas va voler agrair als concursants que s’haguessin comportat així. La prova? El discurs que va fer Marc Ribas en la confrontació: “Abans d’acabar, deixeu-me dir-vos una cosa. Mira que n’he fet, eh, de Joc de cartes, però feia molt de temps, molt, que no em trobava amb concursants que fossin com vosaltres. Crec que heu votat de forma justa. Heu votat el que crèieu sense pensar gustos personals ni en guanyar“.
Troba que han pensat “amb un criteri i un criteri professional”: “Crec que també heu pensat en el que es mereixia cada rival, és a dir, que heu sigut empàtics, la qual cosa també moltes vegades trobem a faltar”.
Un capítol aplaudit que, aquest dimecres, veurem si continua per aquest camí o tornen al clima de tensió de sempre.